Viernes 19 de Septiembre de 2025
19 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Turismo en Trevelin: la secretaría realizó reuniones en Aldea Escolar

Con el objetivo de fortalecer la oferta turística de la zona y generar un trabajo articulado entre el sector público y privado.
Por Redacción Red43

La secretaria de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Cintia Figueroa, acompañada por el coordinador de Calidad Turística, Andoni Zatarain, mantuvo una reunión de trabajo en el paraje Aldea Escolar, junto a prestadores turísticos, productores y la presidenta de la junta vecinal.

 

El encuentro, que tuvo lugar en el establecimiento “Cabaña La Rosa”, se planteó como un espacio de intercambio y planificación. Según explicó Figueroa, la iniciativa busca “potenciar los recursos que se disponen y ponerlos en acción”, con el objetivo de fortalecer la oferta turística de la zona y generar un trabajo articulado entre el sector público y privado.

 

Esta primera reunión marca el inicio de un esquema de diálogo con actores locales, que permitirá organizar estrategias conjuntas, valorar las particularidades de Aldea Escolar y promover su identidad como destino turístico.

 

