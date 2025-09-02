Todo listo para el Aniversario de El Hoyo: Conocé las propuestas

El municipio de El Hoyo confirmó que los festejos por su 72° aniversario comenzarán desde las 10 horas con un desfile sobre la Av. San Martín, seguido a las 11:30 por el acto central en el predio polideportivo. Desde el mediodía hasta las 18, la agenda estará cargada de propuestas para todas las edades, incluyendo el estreno del Desafío Patagónico de Sabores, un concurso gastronómico que será uno de los principales atractivos de la jornada.

Desafío Patagónico de Sabores

El nuevo concurso permitirá que las personas que participen presenten sus puestos de comida dulce o salada, mientras que el público será protagonista: cada visitante podrá votar por su sabor favorito en urnas dispuestas en cada stand. Los ganadores recibirán premios en efectivo de $500.000 tanto para el mejor sabor dulce como para el mejor sabor salado. La inscripción para participar tiene un costo de $30.000 y puede realizarse hasta este martes 2 de septiembre a través de la Oficina de Turismo, por WhatsApp al (2944) 41-32-27 o por teléfono al 4471-115.

El intendente César Salamín destacó: “Seguimos haciendo propuestas que fomentan el turismo como este nuevo concurso gastronómico que creemos que va a atraer a amantes de la cocina de toda la región. Estamos con muchas ganas de agasajar a los vecinos y vecinas con concursos, actividades y premios para compartir un día en familia, algo que el año pasado el clima nos impidió realizar”.

Otras actividades y espectáculos

Además del concurso gastronómico, los festejos incluirán competencias de hacheros y motosierristas, destrezas criollas como taba, tejo saño, metegol y ping pong, y actividades deportivas para todas las edades.

Quienes disfrutan del canto podrán participar del concurso de karaoke, que tendrá categorías para adultos y niños, con un parlante Bluetooth como premio para cada ganador.

También habrá juegos didácticos, música en vivo, corte de torta y feria de artesanos con productos locales, cuya inscripción es gratuita y limitada a 18 puestos.

En caso de mal clima, las actividades al aire libre se pospondrán una semana, mientras que el acto protocolar se realizará en un lugar a designar por la Municipalidad.

Cómo inscribirse

Gastronómicos: Oficina de Turismo, WhatsApp (2944) 41-32-27 o teléfono 4471-115.

Hacheros y motosierristas: Oficina de Deportes (edificio contiguo al Concejo Deliberante), de 7 a 13 horas, teléfono 4471-341 o formulario digital en la web municipal.

Karaoke: Dirección de Cultura, de 8 a 20 horas, teléfono 4471-129 o correo cultura@elhoyo.gob.ar.

Artesanos y productores locales: Oficina de Producción, hasta el jueves 4 de septiembre, teléfono 4471-710.

O.P