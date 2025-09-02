Noche de terror: Un hombre fue arrestado tras destrozar su propia casa

La Policía del Chubut informó que en la madrugada de este martes, se produjo un violento hecho en el Paraje Isla Norte, camino a la pasarela en Lago Puelo, que derivó en la aprehensión de un hombre de 31 años.

Según el parte oficial de la Comisaría Distrito Lago Puelo, una mujer se comunicó con la dependencia policial alrededor de las 3:20 horas, relatando que su hijo se encontraba en un estado alterado, aparentemente bajo los efectos de estupefacientes o alcohol, y que intentaba ingresar a la vivienda por la fuerza.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el masculino había roto los cristales de la vivienda y continuaba profiriendo insultos, por lo que se procedió a su aprehensión inmediata.

Tras el arresto, el hombre fue trasladado al hospital, donde quedó internado por alto grado de intoxicación alcohólica, permaneciendo bajo custodia policial hasta que se determine el horario de la audiencia de control de detención.

O.P