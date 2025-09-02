10°
Comarca Andina, Argentina
Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
Noche de terror: Un hombre fue arrestado tras destrozar su propia casa

Una noche de tensión se vivió en la madrugada de este martes cuando un hombre de 31 años, bajo los efectos de alcohol o drogas, intentó ingresar por la fuerza a su propia vivienda. Fue su madre quien llamó a la policía.
La Policía del Chubut informó que en la madrugada de este martes, se produjo un violento hecho en el Paraje Isla Norte, camino a la pasarela en Lago Puelo, que derivó en la aprehensión de un hombre de 31 años.

 

Según el parte oficial de la Comisaría Distrito Lago Puelo, una mujer se comunicó con la dependencia policial alrededor de las 3:20 horas, relatando que su hijo se encontraba en un estado alterado, aparentemente bajo los efectos de estupefacientes o alcohol, y que intentaba ingresar a la vivienda por la fuerza.

 

 

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el masculino había roto los cristales de la vivienda y continuaba profiriendo insultos, por lo que se procedió a su aprehensión inmediata.

 

Tras el arresto, el hombre fue trasladado al hospital, donde quedó internado por alto grado de intoxicación alcohólica, permaneciendo bajo custodia policial hasta que se determine el horario de la audiencia de control de detención.

 

 

 

O.P

 

