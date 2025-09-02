Sergio Maldonado presenta el libro "Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano" en la Comarca

El próximo sábado 6 de septiembre a las 19 hs, se realizará en el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de El Bolsón la presentación del libro Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano, con la presencia de Sergio Maldonado y Ana María Careaga. Los ejemplares estarán disponibles para la venta.

La actividad es organizada por UnTER Seccional El Bolsón y cuenta con el acompañamiento de CTERA-CTA-T, Intersindical El Bolsón, ATE, CTA-A, SIDURN, APDH Noroeste del Chubut, Marcha Comarcal de Jubilades y la Biblioteca Popular “Lago Puelo”.

Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano es una crónica que narra los 78 días dramáticos en los que Santiago Maldonado estuvo desaparecido. Según la sinopsis, el libro relata de manera pormenorizada la búsqueda de la verdad por parte de Sergio Maldonado, enfrentando la violencia estatal, mentiras, deshumanización, y la impunidad de la Justicia, mientras también pone en valor la solidaridad y la grandeza humana de quienes acompañaron a la familia.

Alejandro Bercovich describe la obra como “una búsqueda exhaustiva que expone la injusticia sistemática pero también la solidaridad y la humanidad de personas comunes que ayudan a sostener a los que sufren”. Ana María Careaga agrega que el relato muestra “la capacidad de la familia para anteponer la dignidad al dolor”, y Pedro Saborido señala que la historia refleja tanto lo peor como lo mejor de los seres humanos.

