Carlos Luis Castell: Madera, trabajo y creatividad que inspiran

Para Carlos Luis Castell, la madera es mucho más que un material: es una expresión de su creatividad y un refugio en tiempos complicados para todos.

“Yo con esto más o menos hace seis años que empecé, un año antes de la pandemia. Como me gusta dibujar, eso influye en lo que es la madera”, nos cuenta.

Su inicio fue humilde, con un minitorno y un cartel para una casa, pero poco a poco fue armándose de herramientas y conocimientos. Hoy en día, Carlos equilibra esta pasión por la madera y el detalle con su trabajo como sereno en la planta de residuos de Esquel, donde lleva 19 años de labor.

Lo que comenzó como un pasatiempo, se transformó en una fuente adicional de ingresos debido a un contexto económico cada vez más difícil para los argentinos: “Cuando estoy de franco me dedico a esto. Sería otra fuente de entrada esto, sería otra plata aparte. Yo estoy alquilando acá, y este galpón me cayó como anillo al dedo para trabajar”, explica.

Carlos nunca trabaja solo, y es que su esposa lo acompaña en el proceso, pintando delicadamente las flores que él talló en la madera: “Ella hace todo lo que es la pintura con las flores, porque a ella le gusta pintar las flores. Yo le hago poco y nada a la pintura, yo me dedico a hacer lo que es el tallado en la máquina”.

Cada pieza es un trabajo de paciencia y detalle. Sus truchas arcoíris, por ejemplo, llevan hasta las escamas dibujadas cuidadosamente, mientras que sus caballos y portallaveros combinan técnicas de relieve y tallado en 3D. “Lo que más me cuesta es hacerle las escamas a la trucha nomás. Tiene que tener paciencia”, admite Carlos, con humildad y orgullo por cada creación.

El esfuerzo y la dedicación rindieron frutos, incluso en la pandemia: “Gracias a Dios tuve trabajo en la pandemia. Yo hacía mi laburo en mi casa, encerrado, porque estábamos encerrados. Por suerte, me fue muy bien en la pandemia”.

Hoy, Carlos busca expandir su presencia en redes sociales, mostrando su trabajo en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, bajo el nombre de “Tallado Castell”, y sueña con llegar a más clientes y ferias artesanales.

Carlos Castel representa la persistencia y el valor del trabajo en tiempos difíciles. Cada tallado, cada detalle pintado, es un reflejo de esfuerzo, creatividad y pasión familiar: “Por eso le puse ‘Tallado Castell’, porque es algo familiar. Cosas que yo no puedo pintar los carteles, por ejemplo, me los pinta ella. Ella se encarga de pintar todo lo que es la flor”.

Para comunicarse con Carlos y adquirir una de sus creaciones pueden dirigirse a su Instagram personal @carlosluiscastell, o a través del teléfono (2945) 697888.

R.G.