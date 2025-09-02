Quiso una selfie a 90 metros de altura, resbaló y cayó: su hijo la vio morir

Una mujer especializada en deportes extremos murió en un trágico accidente mientras intentaba tomarse una selfie desde una torre de 90 metros de altura en Pavlovsk, cerca de San Petersburgo, Rusia. El hecho que terminó con la vida de Elizaveta Gushchina, conocida como "Liza" ocurrió este domingo de una forma que nadie esperaba.

Según revelaron, Liza estaba festejando su cumpleaños 45 junto a su hijo Nikita, de 23 años, quien presenció el fatal desenlace. Tras realizar un salto exitoso de cuerda desde lo alto de una vieja torre de caldera adaptada para estas prácticas, subió nuevamente a la plataforma para capturar una foto conmemorativa. Fue entonces que resbaló y cayó al vacío.

Gushchina formaba parte de un equipo deportivo vinculado a la empresa 23block, que organiza saltos desde esa estructura. En un comunicado, la entidad lamentó profundamente la pérdida, calificándola como "una gran tragedia" para toda la comunidad de deportistas extremos.

La deportista estaba familiarizada con situaciones de peligro como implica el bungee jumping, lo que remarca la imprevisibilidad de las circunstancias: un simple resbalón en una zona alta fue suficiente para desencadenar el accidente. Antes del accidente, Liza compartió un video en redes sociales en la que se la ve balanceándose en la cuerda elástica, gritando de alegría y celebrando su logro: "¡Vamos!".

Desde la empresa responsable de los saltos extremos realizaron un comunicado tras su muerte. "En circunstancias trágicas, la experimentada saltadora y madre de dos hijos, Liza, ha fallecido. Elizaveta Gushchina, junto a su hijo Nikita, formaba parte de nuestro equipo deportivo. Ahora todo el equipo está de luto. Esta es una gran tragedia para nosotros". La empresa destacó el impacto emocional que la pérdida ha tenido en su comunidad y subrayó la experiencia de la víctima en este tipo de actividades.

Por su parte, la fiscalía estatal rusa abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Gushchina y evaluar si se cumplieron las normativas de seguridad durante la actividad. En tanto, el portavoz oficial afirmó que "verificarán si los organizadores de la atracción cumplieron con la ley al prestar los servicios".