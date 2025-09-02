Esquel, Argentina
Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Educación vial en las calles: Esquel apuesta a la seguridad de los vecinos

Diego Austin, destacó el inicio de un programa de concientización en tránsito que prioriza la prevención y la educación para conductores y peatones, con resultados positivos en la ciudad desde su primera semana.
Diego Austin, Secretario de Gobierno, dialogó con Red43 sobre los trabajos que se vienen llevando adelante en educación vial. 

 

"A partir del lunes de la semana pasada arrancó Departamento de Tránsito y Departamento de Educación Vial a hacer lo que es educación, control y fiscalización en las calles de tránsito vehicular. Es un programa que nace porque entendemos que la problemática del tránsito está en la calle y hay que atenderla en la calle", comentó. 

 

Austin agradeció la participación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial porque: "Están colaborando con nosotros en lo que es la periferia. Nos organizamos para cubrir la mayor cantidad de área posible". 

 

Además, subrayó que, por el momento, no se trata de controles sancionatorios sino que se trata de intervenciones en las que se prioriza la educación vial tanto para peatones, como para conductores de todo tipo de vehículos. "Esto se hace de forma aleatoria, en distintos lugares de la ciudad. Por el momento es preventivo y de educación", aseguró. Sin embargo: "No se descarta que a futuro, si la impronta no cambia, sean sancionatorios". 

 

El Secretario también destacó el buen recibimiento de los vecinos a este programa, y la puesta en práctica de los consejos viales: "En una semana que lleva este programa, ya se ven los cambios en la calle, ya se ven cambios de conducta y eso hay que celebrar". 

 

El objetivo de este programa es mejorar la circulación vehicular, que sea más segura y que propenda a que los vecinos transiten las calles más tranquilos. "La salud y la vida valen mucho más que cualquier minuto que podamos ahorrar, así que tenemos que andar atentos", comentó. 

 

Finalmente, se refirió a la posibilidad de implementar semáforos en la ciudad: "La instalación de semáforos en Esquel es compleja. Hay horas pico en las que sería necesario el semáforo pero hay otros en los que no anda tanta gente, creo que estaríamos perjudicando más que beneficiando". 

 

 

R.G.

 

 

