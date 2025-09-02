Esquel, Argentina
Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
La EPJA N ° 7730 proyecta ofrecer formación bachiller con orientación a Turismo

La propuesta, de cara al 2026, plantea desde la institución educativa que ya ofrece economía y contabilidad para los jóvenes de Trevelin.
En la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin y sus parajes, celebrada el pasado jueves por la mañana, la concejal del bloque Partido Justicialista (PJ), Diana Sbil Maripan, destacó la propuesta impulsada por el equipo directivo del EPJA N ° 7730 de Trevelin para habilitar la oferta educativa de Bachiller con orientación en Turismo.

 

La iniciativa presentada por la Dirección del EPJA N ° 7730, está pensada de cara al ciclo lectivo 2026: Bachiller con orientación en Turismo.  

 

La oferta disponible actualmente en la mencionada institución de Trevelin gira en torno básicamente a economía y contabilidad. Una orientación nueva en materia de turismo asoma como una excelente opción, entendiendo que es una actividad preponderante tanto en el “Pueblo del Molino” como en el resto de la región cordillerana. 

 

La propuesta plantea que de ser habilitada en 2026, refuerce la profesionalización de una actividad económica que es entendida como pilar fundamental para el desarrollo en la zona.

 

El Bachiller con orientación en Turismo, estará enmarcado en el Plan de Estudios del Diseño Curricular de la Modalidad EPJA, con una duración de tres años y un título reconocido a nivel nacional. El próximo paso es que continúen las gestiones desde Educación de la provincia.

 

SL

 

