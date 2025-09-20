13°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 20 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
20 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut participó en nueva Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología

Durante el encuentro, desarrollado en Córdoba, representantes de todo el país debatieron lineamientos estratégicos para fortalecer el sistema científico-tecnológico federal. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, participó de la Tercera Asamblea General del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT), que reunió en Córdoba a representantes de las 24 jurisdicciones del país.

 

 

Las deliberaciones estuvieron encabezadas por el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y presidente del Consejo, Darío Genua, y en representación de la Provincia del Chubut asistió el secretario de Ciencia y Tecnología, Guillermo Defossé, quien participó activamente del encuentro, fortaleciendo la presencia provincial en este espacio de construcción federal de políticas científicas y tecnológicas.

 

 

La reunión, realizada en el Museo Francisco Tamburini, contó también con la participación del subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, José Luis Acevedo; la directora nacional de Vinculación y Transferencia, Verónica Vaccalluzzo; la ministra de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa; el secretario de Ciencia y Tecnología de Córdoba, Gerardo García Oro; además de representantes provinciales que asistieron de manera presencial y virtual.

 

 

Nuevo reglamento

 

 

En este marco, se aprobó por unanimidad el nuevo reglamento de funcionamiento del COFECyT, el cual había sido ampliamente debatido entre todas las jurisdicciones.

 

 

Asimismo, participó de la asamblea la directora nacional de Articulación Institucional en Ciencia y Tecnología, Paula Zingoni, quien acompañó este proceso junto a las demás autoridades nacionales.

 

 

Durante la jornada, las autoridades nacionales realizaron un balance de la gestión, destacando la reorientación del sistema científico, los avances en conectividad, la transformación digital en el Estado y el desarrollo del Plan Espacial Argentino. En este marco, se celebró la reciente designación del directorio de la Agencia I+D+i, que permitirá avanzar en la implementación de nuevos instrumentos de promoción científica con un enfoque centrado en el desarrollo productivo.

 

 

El día previo, los equipos provinciales participaron de la presentación de experiencias en Proyectos Federales de Innovación, casos de startups y articulaciones público-privadas, orientadas a promover la transferencia, la innovación territorial y la vinculación efectiva.

 

 

La presencia del secretario Guillermo Defossé reafirmó el compromiso de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres con un sistema federal de ciencia y tecnología, aportando la mirada territorial y fortaleciendo la articulación con las demás jurisdicciones del país.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Expulsan de la administración pública a exfuncionaria condenada por corrupción
2
 Esquel ya tiene su primer profesorado de Educación Física con orientación en Ambiente Natural
3
 Dolor y conmoción: una provincia llora la muerte súbita de 4 menores en 5 días
4
 Los candidatos del Partido Libertario de Chubut recorren la provincia
5
 Increíble, Transporte Wenu jugará hoy la final de la Divisional de Honor
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -