Chubut participó en nueva Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, participó de la Tercera Asamblea General del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT), que reunió en Córdoba a representantes de las 24 jurisdicciones del país.

Las deliberaciones estuvieron encabezadas por el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y presidente del Consejo, Darío Genua, y en representación de la Provincia del Chubut asistió el secretario de Ciencia y Tecnología, Guillermo Defossé, quien participó activamente del encuentro, fortaleciendo la presencia provincial en este espacio de construcción federal de políticas científicas y tecnológicas.

La reunión, realizada en el Museo Francisco Tamburini, contó también con la participación del subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, José Luis Acevedo; la directora nacional de Vinculación y Transferencia, Verónica Vaccalluzzo; la ministra de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa; el secretario de Ciencia y Tecnología de Córdoba, Gerardo García Oro; además de representantes provinciales que asistieron de manera presencial y virtual.

Nuevo reglamento

En este marco, se aprobó por unanimidad el nuevo reglamento de funcionamiento del COFECyT, el cual había sido ampliamente debatido entre todas las jurisdicciones.

Asimismo, participó de la asamblea la directora nacional de Articulación Institucional en Ciencia y Tecnología, Paula Zingoni, quien acompañó este proceso junto a las demás autoridades nacionales.

Durante la jornada, las autoridades nacionales realizaron un balance de la gestión, destacando la reorientación del sistema científico, los avances en conectividad, la transformación digital en el Estado y el desarrollo del Plan Espacial Argentino. En este marco, se celebró la reciente designación del directorio de la Agencia I+D+i, que permitirá avanzar en la implementación de nuevos instrumentos de promoción científica con un enfoque centrado en el desarrollo productivo.

El día previo, los equipos provinciales participaron de la presentación de experiencias en Proyectos Federales de Innovación, casos de startups y articulaciones público-privadas, orientadas a promover la transferencia, la innovación territorial y la vinculación efectiva.

La presencia del secretario Guillermo Defossé reafirmó el compromiso de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres con un sistema federal de ciencia y tecnología, aportando la mirada territorial y fortaleciendo la articulación con las demás jurisdicciones del país.

F.P