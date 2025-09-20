13°
Sabado 20 de Septiembre de 2025
20 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

"Tenemos identidad libertaria": los candidatos del Partido Libertario se diferencian de La Libertad Avanza

Los candidatos aseguran que su base ideológica se mantiene firme y que son un espacio "abierto al diálogo" con todos los sectores.
Por Redacción Red43

Los candidatos del Partido Libertario en Chubut, Ariana Mellao y Carlos Bottazzi, junto a Gustavo Ambar, se refirieron a su espacio político y a su relación con La Libertad Avanza, el partido del presidente. Los referentes aseguraron ser un espacio abierto al diálogo, pero diferenciaron su plataforma ideológica de la del oficialismo.

 

 

Ariana Mellao invitó a  César Treffinger a  dialogar con ellos y lamentó que los partidos no se presenten como una unidad para apoyar las ideas del presidente. Por su parte, Carlos Bottazzi afirmó que son "de raíz libertaria" y que, a diferencia de La Libertad Avanza, su base ideológica se mantiene firme.

 

 

 

"Tenemos identidad libertaria"

 

Ariana Mellao subrayó que su partido tiene "identidad libertaria" y que, si bien acompañarán muchas de las iniciativas del gobierno nacional, no criticarán "por criticar". Gustavo Ambar, en tanto, calificó como un "fracaso" la conformación de La Libertad Avanza en la provincia.

 

 

Bottazzi agregó que las diferencias entre los dos espacios se hicieron notar "desde el armado" y que las personas que se pusieron al frente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no representaban las ideas con las que el presidente se hizo popular. Para él, si el espacio oficialista se hubiera mantenido "ideológicamente en una misma línea" y hubiera puesto "representantes que realmente valoraban estos valores que traccionó el presidente", el resultado electoral podría haber sido diferente.

 

 

Finalmente, Ariana Mellao invitó a los vecinos de Esquel y de las zonas aledañas a un encuentro este sábado en el Hotel Tehuelche, a partir de las 16 horas, para quienes quieran conocer a los candidatos, sin necesidad de ser afiliados al partido.

 

 

F.P

 

