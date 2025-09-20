13°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 20 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
20 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Abrieron las inscripciones en jardines maternales para el ciclo lectivo 2026

Los Jardines N° 444 y N° 455 de Esquel ya reciben la documentación de niños y niñas de 45 días a 2 años.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los Jardines Maternales N° 444 y N° 455 de Esquel han abierto sus inscripciones para el ciclo lectivo 2026, dirigidas a niños y niñas con edades de entre 45 días y 2 años. El período de inscripción estará disponible desde el 15 hasta el 30 de septiembre.

 

 

Para formalizar la inscripción, los interesados deben acercarse a las direcciones de los respectivos jardines para retirar la planilla correspondiente. El horario de atención para este trámite es de 9 a 14 hs.

 

 

 

Direcciones de los jardines

 

  • Jardín N° 444: Avenida Holdich N° 770.

     

  • Jardín N° 455: Carlos Gardel y Pasaje Santa Cruz, en el Barrio Ceferino.

     

  •  

El Jardín N° 455 también invita a las mamás embarazadas a consultar sobre la disponibilidad de vacantes.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Expulsan de la administración pública a exfuncionaria condenada por corrupción
2
 Esquel ya tiene su primer profesorado de Educación Física con orientación en Ambiente Natural
3
 Dolor y conmoción: una provincia llora la muerte súbita de 4 menores en 5 días
4
 Los candidatos del Partido Libertario de Chubut recorren la provincia
5
 Increíble, Transporte Wenu jugará hoy la final de la Divisional de Honor
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -