Abrieron las inscripciones en jardines maternales para el ciclo lectivo 2026

Los Jardines Maternales N° 444 y N° 455 de Esquel han abierto sus inscripciones para el ciclo lectivo 2026, dirigidas a niños y niñas con edades de entre 45 días y 2 años. El período de inscripción estará disponible desde el 15 hasta el 30 de septiembre.

Para formalizar la inscripción, los interesados deben acercarse a las direcciones de los respectivos jardines para retirar la planilla correspondiente. El horario de atención para este trámite es de 9 a 14 hs.

Direcciones de los jardines

Jardín N° 444: Avenida Holdich N° 770.

Jardín N° 455: Carlos Gardel y Pasaje Santa Cruz, en el Barrio Ceferino.



El Jardín N° 455 también invita a las mamás embarazadas a consultar sobre la disponibilidad de vacantes.

F.P