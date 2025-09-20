Gualjaina recibió a los adultos mayores de la zona para los Juegos Chubutenses

La localidad de Gualjaina fue sede de la instancia zonal de los Juegos Chubutenses para Adultos Mayores 2025, que se llevó a cabo el pasado miércoles 17 de septiembre.

La jornada, que contó con la participación de adultos mayores de diversas localidades, tuvo una delegación destacada del pueblo de Cushamen.

La comitiva de Cushamen, integrada por Rosario Ruiz, Valentín Trecaman, Alfredo Trecaman, María Silva y Yolanda Prince, participó en todos los juegos y logró clasificar para la instancia provincial.

