13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 20 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
20 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El gobernador encabezó la cesión de tierras al Draig Goch Rugby Club de Gaiman

El Club del Valle recupera 5 hectáreas de tierras para potenciar su actividad deportiva. El gobernador firmó el documento que entrega el predio al club, lo que permitirá sumar actividades y ser el segundo hogar de muchos jóvenes
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió las instalaciones del Draig Goch Rugby Club de Gaiman, donde encabezó la firma del convenio para la cesión de tierras que permitirán a la institución ampliar el desarrollo de actividades deportivas vinculadas al rugby, hockey y otras disciplinas.

 

 

La medida da respuesta a un reclamo de más de veinte años, y permitirá al club contar por primera vez con la ampliación de su predio para sumar infraestructura y actividades.

 

 

Acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; la ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani; el titular de Chubut Deportes, Milton Reyes; el intendente local, Darío James; y la presidenta de la institución deportiva, Paloma Pugh.

 

 

Construir ciudadanía

 

 

Al respecto, Torres destacó que las tierras cedidas por parte del Estado provincial al Draig Goch Rugby Club de Gaiman “van a permitir que un club emblemático de la zona, que desde el primer día está comprometido con el deporte como pilar en la formación de mejores personas, pueda sumar actividades y seguir siendo el segundo hogar de muchos jóvenes del Valle”.

 

 

En la misma línea, el gobernador subrayó que “Chubut cuenta con muchos deportistas destacados, pero lo más importante es que, como Estado, seguimos apostando al deporte como generador de oportunidades para miles de chicos que día a día asisten a estas instituciones, que son verdaderos espacios de contención”.

 

 

“Vamos a continuar acompañando a los clubes grandes y chicos de toda la provincia, tal como nos comprometimos desde el primer día de gobierno, promoviendo el deporte como política de Estado para seguir construyendo ciudadanía”, concluyó.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel ya tiene su primer profesorado de Educación Física con orientación en Ambiente Natural
2
 Dolor y conmoción: una provincia llora la muerte súbita de 4 menores en 5 días
3
 Los candidatos del Partido Libertario de Chubut recorren la provincia
4
 Imputan a una madre por agredir a menor que se peleaba con su hija a la salida de la escuela
5
 Increíble, Transporte Wenu jugará hoy la final de la Divisional de Honor
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -