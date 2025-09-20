El gobernador encabezó la cesión de tierras al Draig Goch Rugby Club de Gaiman

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió las instalaciones del Draig Goch Rugby Club de Gaiman, donde encabezó la firma del convenio para la cesión de tierras que permitirán a la institución ampliar el desarrollo de actividades deportivas vinculadas al rugby, hockey y otras disciplinas.

La medida da respuesta a un reclamo de más de veinte años, y permitirá al club contar por primera vez con la ampliación de su predio para sumar infraestructura y actividades.

Acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; la ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani; el titular de Chubut Deportes, Milton Reyes; el intendente local, Darío James; y la presidenta de la institución deportiva, Paloma Pugh.

Construir ciudadanía

Al respecto, Torres destacó que las tierras cedidas por parte del Estado provincial al Draig Goch Rugby Club de Gaiman “van a permitir que un club emblemático de la zona, que desde el primer día está comprometido con el deporte como pilar en la formación de mejores personas, pueda sumar actividades y seguir siendo el segundo hogar de muchos jóvenes del Valle”.

En la misma línea, el gobernador subrayó que “Chubut cuenta con muchos deportistas destacados, pero lo más importante es que, como Estado, seguimos apostando al deporte como generador de oportunidades para miles de chicos que día a día asisten a estas instituciones, que son verdaderos espacios de contención”.

“Vamos a continuar acompañando a los clubes grandes y chicos de toda la provincia, tal como nos comprometimos desde el primer día de gobierno, promoviendo el deporte como política de Estado para seguir construyendo ciudadanía”, concluyó.

