11°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 21 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
21 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Cientos de adultos mayores se reúnen en el "Abuelazo Patagónico" en Dolavon

El evento, que se extiende hasta el domingo, reúne a cientos de personas mayores de Chubut y Santa Cruz con el objetivo de compartir actividades culturales y recreativas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó del “Abuelazo Patagónico 2025”, que se desarrolla del 20 al 21 de septiembre en el Gimnasio Municipal de Dolavon y constituye un espacio de encuentro para los adultos mayores de distintos puntos de la provincia, y de provincias vecinas, en el marco de una iniciativa que busca homenajear y reconocer a la tercera edad.

 

Acompañaron al titular del Ejecutivo el vicegobernador Gustavo Menna; la ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani; y el intendente local, Dante Bowen.

 

“Disfrutar en plenitud”

 

Torres sostuvo que “nos llena de orgullo poder compartir un evento de estas características con las personas mayores de nuestra provincia que, después de años de trabajo, merecen seguir disfrutando de la vida y, en este caso, con espacios pensados especialmente para ellos”.

 

En el mismo sentido, el mandatario ratificó que “vamos a seguir acompañando a quienes, como muchas veces hemos dicho, se jubilan del trabajo pero no de la vida, para que puedan disfrutar en plenitud y con la seguridad de que hay un Estado presente que seguirá garantizando su bienestar y todos y cada uno de sus derechos”.

 

Cientos de participantes

 

En su primera edición, el Abuelazo Patagónico continuará este domingo 21 de septiembre desde las 10 de la mañana, con la participación de cientos de adultos mayores que llegarán desde distintos puntos de Chubut y de la provincia de Santa Cruz, para compartir espacios de música, baile, gastronomía y artesanías.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Oscar Huentequeo: un esquelense por elección
2
 Alumnos de la Escuela Galesa viajan en La Trochita para conocer Nahuelpan
3
 Solo cuando pase el tiempo, nos daremos cuenta del gran torneo que hizo Transporte Wenú
4
 Ejercicios militares en Esquel: se realizarán maniobras con vehículos y munición de guerra
5
 Día de la Sanidad: Patricia y una vocación que abraza en el Lago Futalaufquen
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -