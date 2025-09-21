11°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 21 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
21 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Fiesta Retro para celebrar el 4to aniversario de Sankalpa

El centro invita a sus alumnos y a la comunidad en general a sumarse a la celebración que contará con música, juegos, premios y sorpresas
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El espacio Sankalpa, una comunidad que se define por su acompañamiento mutuo, invita a la comunidad a celebrar su cuarto aniversario con una "Fiesta Retro".

El evento tendrá lugar el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 21 hs en Fitzroya, Almafuerte 1904, en Esquel.

 

Los organizadores prometen sorpresas, juegos, karaoke, una rica cena y premios.

La invitación está abierta a todos, incluyendo a alumnos actuales, exalumnos y a sus familias, vecinos y amigos. Las tarjetas son de cupo limitado, por lo que se recomienda contactar a los profesores para reservarlas con anticipación.





T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Oscar Huentequeo: un esquelense por elección
2
 Alumnos de la Escuela Galesa viajan en La Trochita para conocer Nahuelpan
3
 Solo cuando pase el tiempo, nos daremos cuenta del gran torneo que hizo Transporte Wenú
4
 Ejercicios militares en Esquel: se realizarán maniobras con vehículos y munición de guerra
5
 Día de la Sanidad: Patricia y una vocación que abraza en el Lago Futalaufquen
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -