Fiesta Retro para celebrar el 4to aniversario de Sankalpa

El espacio Sankalpa, una comunidad que se define por su acompañamiento mutuo, invita a la comunidad a celebrar su cuarto aniversario con una "Fiesta Retro".



El evento tendrá lugar el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 21 hs en Fitzroya, Almafuerte 1904, en Esquel.

Los organizadores prometen sorpresas, juegos, karaoke, una rica cena y premios.



La invitación está abierta a todos, incluyendo a alumnos actuales, exalumnos y a sus familias, vecinos y amigos. Las tarjetas son de cupo limitado, por lo que se recomienda contactar a los profesores para reservarlas con anticipación.





T.B