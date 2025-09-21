Ciclo de cine y filosofía en Esquel: se proyectará la película "Eddington" de Ari Aster

El Centro Cultural Esquel Melipal será sede este domingo 21 de septiembre a las 19 hs de un nuevo encuentro del ciclo de cine y filosofía "Lo que una imagen puede". La jornada, coordinada por Mariana Ferrari, incluirá la proyección y el análisis de la película "Eddington" (2025) de Ari Aster, director de filmes como Midsommar y Hereditary.

La película, ambientada en el pueblo de Eddington, Nuevo México, aborda la crisis de la democracia liberal y la polarización social, temas que, según los organizadores, construyen "el odio y el desprecio por el Otro". El evento propone un espacio de reflexión sobre "otro tipo de terror", el de una sociedad fracturada por la ansiedad y la paranoia que circulan en las redes sociales.

El encuentro está recomendado para público joven y adulto, y la película tiene una duración de 145 minutos. Las entradas tienen un costo de $4.000 y se pueden reservar a través del número 2945595635.



