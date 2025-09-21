12°
Esquel, Argentina
Domingo 21 de Septiembre de 2025
21 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Fuerte tormenta de granizo en La Pampa: reportan daños en viviendas y campos

El fenómeno se registró en la madrugada del sábado en Santa Rosa y varias localidades de la provincia, que estaban bajo alerta meteorológica.
Por Redacción Red43

Una intensa tormenta con caída de granizo de gran tamaño afectó la madrugada del sábado a la ciudad de Santa Rosa y a varias localidades de la provincia de La Pampa, causando daños en viviendas y campos.

El fenómeno se registró con mayor intensidad alrededor de las 5:30, cuando un fuerte chaparrón se combinó con la caída de piedras.

 

Según las fuentes locales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas de nivel naranja y amarillo para distintos departamentos de La Pampa.

La alerta naranja, que afectó a localidades como Capital, Toay y General Pico, advirtió sobre tormentas con abundantes lluvias, ráfagas de hasta 90 km/h y granizo.

Para las zonas con alerta amarilla, se pronosticaron tormentas de variada intensidad con vientos de hasta 70 km/h y granizo, con precipitaciones acumuladas que podrían superar los 60 mm.

 

 

