Domingo 21 de Septiembre de 2025
21 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Las tres flores para sembrar en octubre y llenar el jardín de color en verano

Con la llegada de la primavera, es el momento ideal para sembrar flores que darán color al jardín durante el verano. Aquí, las tres especies que no fallan y cómo cuidarlas.
Con la llegada de la primavera, octubre es el mes ideal para sembrar flores que llenarán de color el jardín durante el verano. Según un artículo de TN, existen tres especies que son fáciles de cuidar y que garantizan un jardín vibrante.

 

Las tres especies recomendadas

 

  • Alegrías del hogar: Son un clásico que florecen casi todo el año y se adaptan a espacios de media sombra. Con flores en tonos rojos, fucsias, rosas y blancos, no requieren grandes cuidados, solo riego regular y un lugar protegido del sol directo.

     

  • Cosmos: Es una flor fácil de cuidar y resistente al calor. Sus flores de colores vibrantes como rosa, blanco y violeta soportan sin problemas el verano y, además, atraen mariposas, sumando vida al jardín.

     

  • Gazanias: Ideales para quienes buscan color sin complicaciones. Sus pétalos grandes y brillantes se abren con el sol y se cierran al atardecer, ofreciendo una paleta de amarillos, naranjas y rojos. Son muy resistentes a la sequía y perfectas para macetas bien soleadas.

     

 

Para que estas flores prosperen, se recomienda darles entre 5 y 6 horas de sol por día (excepto las alegrías, que prefieren media sombra). También es importante mantener la tierra húmeda sin encharcarla y quitar las flores secas, lo que estimula nuevas floraciones.

T.B

 

