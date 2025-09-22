Un incendio afectó la habitación de una vivienda en Esquel

La desde la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, detalló las intervenciones ocurridas en la zona durante el fin de semana.



“El día sábado aproximadamente a las 10 de la noche se produjo un incendio”, detalló la comisario: “en una vivienda sobre la calle Avellaneda al 1700, jurisdicción de comisaría segunda. Allí interviene personal de bomberos. El incendio era más precisamente en el sector de la habitación de la vivienda”.



Los propietarios no se encontraban en el inmueble: “se logra hablar con el propietario del inmueble que se no se encontraba en el momento en el lugar, había salido de su vivienda aproximadamente unos 40 minutos antes de del hecho”.



Realzaron sus tareas el personal de bomberos y personal de criminalística: “No se pudo observar criminalidad en el hecho, pudo haber sido más bien accidental. Lo que no podemos saber aún es cuál fue el inicio, pero bueno, solamente fue una afectación del de ese ambiente”.



SL

