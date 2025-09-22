“Protegiendo lo Nuestro”: Invitan a charla sobre prevención de incendios

La charla informativa “Protegiendo lo Nuestro” será el próximo miércoles 24 de septiembre, a las 18 hs, en el Auditorio del Parque Nacional Lago Puelo.

La actividad es abierta a la comunidad y está organizada por diversas instituciones con el objetivo de informar, sensibilizar y fortalecer las estrategias de respuesta ante emergencias ambientales que afectan tanto al entorno natural como a las poblaciones de la Comarca Andina.

¿De qué se hablará?

La charla abordará dos ejes en la gestión del riesgo ígneo:

- Índice de Riesgo de Incendio Forestal (FWI): Técnicos del Parque Nacional Lago Puelo presentarán las medidas operativas asociadas al Índice de Riesgo de Incendio Forestal, conocido como FWI (por sus siglas en inglés). Este sistema es fundamental para anticipar escenarios de riesgo y definir protocolos de actuación preventiva en zonas de alta vulnerabilidad.

- Aspectos legales sobre terrenos sin gestión forestal: La Dra. Valeria Díaz, jueza del Juzgado Municipal de Faltas, expondrá sobre la responsabilidad legal de los propietarios de lotes o predios baldíos sin administración forestal.

