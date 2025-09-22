“Experiencia Telebingo”: dos sorteos históricos en un solo fin de semana

Lotería del Chubut revolucionó el tradicional juego al realizar dos sorteos consecutivos en el marco de la 12.ª Fiesta del Pingüino. Con premios millonarios y espectáculos de primer nivel, la iniciativa premió a los ganadores, sino que también fortaleció la ayuda social a instituciones de Trelew.

Lotería del Chubut celebró una doble jornada de sorteos y solidaridad

El Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, en una acción sin precedentes, llevó a cabo la “Experiencia Telebingo” durante dos días consecutivos, 20 y 21 de septiembre, en el Predio Deportivo del Club Huracán de Trelew. Esta histórica jornada, enmarcada en la 12.ª Fiesta del Pingüino, ofreció a los participantes la posibilidad de ganar autos 0 km y millones de pesos en premios.

La fiesta, conducida por el actor y animador Dani Martins, contó con la presencia de destacadas figuras como el gobernador Ignacio “Nacho” Torres; la diputada nacional Ana Clara Romero; el intendente Gerardo Merino; y el presidente del IAS, Ramiro Ibarra, entre otras autoridades. La celebración se complementó con shows musicales que deleitaron al público: el rapero y cantante Emanero subió al escenario el sábado, y el vocalista Valentino Merlo cerró la noche del domingo.

Inversión en la comunidad: el corazón de la iniciativa

Más allá de los premios, el evento destacó por su compromiso social. El IAS hizo entrega de bienes a 46 instituciones de Trelew, incluyendo centros vecinales, escuelas, cooperativas de trabajo, centros de atención, la Escuela Municipal de Boxeo, la Parroquia “San Pedro y San Pablo” y la Fundación Por Un Sueño.

Estos aportes, financiados con las ganancias de los juegos, reflejan el propósito principal de Lotería del Chubut. El gobernador Torres subrayó la importancia de estos programas, calificándolos no como un gasto, sino como “una inversión en las futuras generaciones”.

Por su parte, el presidente del IAS, Ramiro Ibarra, destacó que el éxito de la doble jornada de Telebingo es el resultado del trabajo en equipo y, sobre todo, de la “confianza de la gente en un producto que tiene años de historia, pero que no siempre se podía hacer esto”.

Premios y ganadores en toda la provincia

Los dos sorteos consecutivos repartieron suerte por distintas localidades de Chubut.

Sábado 20: Un Fiat Cronos 0 km de la Cuarta Ronda fue para un apostador de Trelew. Los 3 millones de pesos de la Tercera Ronda viajaron a Esquel . Los premios de 2 millones y 1 millón de la Segunda y Primera Ronda, respectivamente, también se quedaron en Trelew.

Domingo 21: El Fiat Cronos 0 km de la Cuarta Ronda y 3 millones de pesos de la Tercera Ronda fueron para un cartón vendido directamente por Lotería. La Segunda Ronda, de 2 millones de pesos, se la llevó un apostador de Trelew, al igual que el millón de la Primera Ronda.

Adicionalmente, se entregaron dos vehículos a ganadoras de un sorteo anterior: María Ester Trujillo, ama de casa de Puerto Madryn, y Valeria Cristina Saavedra, contadora de Trelew.

E.B.W.