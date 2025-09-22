Trevelin se prepara para celebrar un nuevo aniversario del Dragón Rojo

El encuentro se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Turismo 2025, que este año lleva como lema “Turismo y Transformación Sostenible”.

En un ambiente primaveral, la comunidad y visitantes podrán disfrutar de una tarde de celebración al aire libre, con música y artistas locales, invitando a las familias a acercarse con reposera y mate para compartir la fiesta.

El encendido del dragón rojo, uno de los momentos más esperados, vuelve a recordar la fuerza de la cultura galesa en el Valle 16 de Octubre y la importancia del turismo como motor de experiencias, comunidad e identidad.

El evento será el viernes 26 de septiembre a las17 hs, en la Plaza Coronel Fontana.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Secretaría de Cultura y Educación y la Secretaría de Turismo.

R.G.