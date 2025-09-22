Sin retenciones: el Gobierno busca acelerar la entrada de dólares del agro

El Gobierno nacional anunció este lunes que las exportaciones del sector agroindustrial quedarán exentas del pago de retenciones hasta el próximo 31 de octubre. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, en un escenario marcado por la volatilidad financiera y la escalada del dólar.

De acuerdo con lo expresado por el funcionario, la iniciativa tiene como finalidad “aumentar la oferta de dólares en el corto plazo”. Con ello, la administración busca acelerar el ingreso de divisas provenientes del campo y fortalecer la posición del Banco Central en las semanas previas a las elecciones, un momento particularmente sensible para los mercados.

El anuncio se conoció antes de la apertura de la jornada financiera, cuando bonos y acciones argentinas continúan acumulando caídas y el dólar mantiene la presión alcista: el mayorista se encuentra en el techo de la banda cambiaria y el minorista ya superó los $1.500.

En paralelo, el Banco Central viene intensificando sus intervenciones. Desde que el miércoles pasado se habilitó la posibilidad de operar directamente, la entidad monetaria ya utilizó alrededor de US$1.000 millones de sus reservas para contener la suba del tipo de cambio, lo que despertó inquietud entre los inversores sobre la sostenibilidad de la estrategia y el cumplimiento de futuros compromisos de deuda con el FMI y acreedores privados.

La resolución alcanzará a todos los cultivos, sin distinciones, y regirá por poco más de un mes. La expectativa oficial es que el ingreso de divisas aporte mayor previsibilidad al mercado cambiario, reduzca la presión sobre el dólar y otorgue un respiro a las reservas. El interrogante es si este incentivo será suficiente para modificar el clima de incertidumbre y frenar la inestabilidad financiera de las últimas semanas.

