Esquel comienza a elaborar el Presupuesto 2026 con un enfoque en la optimización de recursos

La secretaria de Economía de la Municipalidad de Esquel, Florencia Garzonio, confirmó que se inició el proceso para elaborar el presupuesto municipal de 2026. La funcionaria destacó que se solicitó a cada secretaría que presente sus proyectos, buscando incluir gastos específicos que no puedan canalizarse a través de las partidas corrientes. La pauta de aumento del presupuesto, que establece la Provincia, se estima en un 30%.

Balance y desafíos económicos



Garzonio hizo un balance del año 2025, señalando que, a pesar de las readecuaciones y los ingresos por excedentes y plazos fijos, las partidas de las secretarías ya están prácticamente agotadas. Enfatizó que la Municipalidad debe mantenerse dentro de la pauta de aumento impuesta por la Provincia.

La funcionaria expresó su preocupación por la baja de los ingresos externos e internos, que hasta hace unos meses se mantenían, pero ahora se encuentran estancados. En este contexto, subrayó la necesidad de ser "muy responsables" con el manejo de los costos, ya que los ingresos son limitados.



Estrategia financiera y proyectos a futuro



A pesar del difícil panorama, Garzonio destacó el éxito de la estrategia de pago anticipado de impuestos, que permitió a la Municipalidad asegurar los fondos para los aguinaldos del año. "Este año dio mucho resultado", afirmó. Aunque no está confirmado, la intención es mantener la misma modalidad de descuento del 20% para el 2026. La funcionaria también confirmó que la Municipalidad busca evitar la toma de deuda y ha logrado, a través de la optimización de recursos y el uso de plazos fijos, generar un "colchón" para inversiones. Como resultado de esta gestión, se esperan importantes adquisiciones y obras como un camión barredor cuya llegada es inminente, los juegos para la plaza del Cielo, césped sintético para la Liga del Oeste. medio relleno sanitario a licitar a fin de año. Concluyó resaltando que estos logros son posibles gracias a la optimización del recurso, que permite concretar proyectos sin recurrir al endeudamiento.

E.B.W.