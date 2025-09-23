Bajo el lema “Esquel te conecta”, la ciudad estará presente en el FIT

En el marco de la feria más importante de turismo de Latinoamérica, Esquel estará presente entre el 27 y el 30 de septiembre en la Sociedad Rural de Buenos Aires.

Se trata de la 29° edición de la Feria Internacional de Turismo, una oportunidad para continuar con las acciones de promoción, difusión y venta del destino. Esquel estará en el stand de la provincia de Chubut.

Bajo el lema “Esquel te conecta”, la ciudad estará presente una vez más en este importante evento. En esta oportunidad, el equipo de la subsecretaría de Turismo junto a prestadores turísticos de la ciudad destacarán cuatro ejes en la presentación frente a operadores y medios de comunicación.

Esquel te conecta: Un destino, cuatro novedades en FIT

Entre las cuatro novedades que se presentarán, se destacan las nuevas conectividades aéreas concretadas en julio con el vuelo directo Córdoba - Esquel, su continuidad en octubre y la posibilidad de extenderla en temporada de verano. En este eje, también se destacan los beneficios de la Ordenanza de Inversiones Turísticas N° 79/24.

Por otro lado, se promocionará el circuito binacional Argentina - Chile, una ruta que une la Ruta 40 y la Carretera Austral y busca establecer acciones de promoción conjunta con Naviera Austral, empresa de transporte en barcaza de la Región de los Lagos de Chile que contará con un espacio para la promoción de Esquel en su stand.

Trekking todo el año: se trata de una campaña que buscará potenciar los senderos y sendas que posee la localidad, revalorizando los circuitos existentes y promoviendo nuevos proyectos. Recientemente, Esquel ha sido declarada como Capital Provincial del Senderismo, lo que impulsará aún más esta actividad destinada a todo tipo de público.

Además de sus atractivos, la ciudad posee un gran patrimonio geológico. De esta manera se promocionará el geoturismo con la llegada de las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo, un evento importante que tendrá a Esquel como sede por primera vez y se desarrollará en abril de 2026.

Esta presentación se realizará frente a operadores, medios de comunicación y profesionales del sector el 29 de septiembre a las 15.30 horas en el Salón de la Secretaría de Turismo de Nación.

Previo a esta presentación ,el domingo 28 a las 20 horas se presentará la charla “Competencias de nado en lagos de la Ruta 40”, una presentación conjunta entre el municipio de Esquel y Lago Puelo.

Cronograma de actividades

El sábado 27, a las 14 horas se realizará el acto inaugural para dar comienzo a una nueva edición de la feria. El mismo sábado y el domingo 29, la feria estará abierta para todo público, en tanto el lunes 29 y el martes 30 las acciones estarán enfocadas a profesionales del sector.

Además, habrá sorteos con visitas a Esquel, degustación de productos regionales y más sorpresas para los asistentes del evento.