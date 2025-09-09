11°
Martes 09 de Septiembre de 2025
09 de Septiembre de 2025
El Bolsón extiende su temporada de nieve hasta el 27 de septiembre

Gracias a las nuevas nevadas y al frío que permite seguir generando nieve de cultivo, Laderas Cerro Perito Moreno anunció que extiende su temporada hasta el 27 de septiembre.
Laderas Cerro Perito Moreno confirmó la extensión de su temporada invernal hasta el sábado 27 de septiembre, gracias a las últimas nevadas y a las bajas temperaturas que siguen favoreciendo la producción de nieve de cultivo.

 

Esquí para distintos niveles

 

Entre las propuestas para esta recta final de temporada, Laderas ofrece dos actividades:

 

  • Ski Fun Day: un paquete para principiantes, que incluye clases, pase diario y alquiler de equipos. Pensado para quienes quieren dar sus primeros pasos sobre esquíes sin complicaciones.

     

  • Ski Ratrack: una experiencia de aventura. Con acceso a pistas exclusivas, los participantes realizan hasta ocho bajadas acompañados por guías, accediendo en una máquina ratrack (pisanieves adaptado para transporte).

     

 

Aventura aérea y trineos

 

Laderas no es solo para esquiadores. El cerro también ofrece actividades para disfrutar de la nieve de forma distinta:

 

  • Parque Aéreo: un circuito entre árboles con tirolesas, puentes colgantes y desafíos en altura, ideal para chicos y grandes.

     

  • Zona de trineos: un área exclusiva para deslizarse sobre la nieve en trineos.

     

Para conocer horarios, tarifas y reservas, está disponible el WhatsApp 2944 932648 o en la Web oficial 

 

 

