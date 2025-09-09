El Bolsón extiende su temporada de nieve hasta el 27 de septiembre

Laderas Cerro Perito Moreno confirmó la extensión de su temporada invernal hasta el sábado 27 de septiembre, gracias a las últimas nevadas y a las bajas temperaturas que siguen favoreciendo la producción de nieve de cultivo.

Esquí para distintos niveles

Entre las propuestas para esta recta final de temporada, Laderas ofrece dos actividades:

Ski Fun Day : un paquete para principiantes , que incluye clases, pase diario y alquiler de equipos. Pensado para quienes quieren dar sus primeros pasos sobre esquíes sin complicaciones.

Ski Ratrack: una experiencia de aventura. Con acceso a pistas exclusivas, los participantes realizan hasta ocho bajadas acompañados por guías, accediendo en una máquina ratrack (pisanieves adaptado para transporte).

Aventura aérea y trineos

Laderas no es solo para esquiadores. El cerro también ofrece actividades para disfrutar de la nieve de forma distinta:

Parque Aéreo : un circuito entre árboles con tirolesas, puentes colgantes y desafíos en altura , ideal para chicos y grandes.

Zona de trineos: un área exclusiva para deslizarse sobre la nieve en trineos.

Para conocer horarios, tarifas y reservas, está disponible el WhatsApp 2944 932648 o en la Web oficial

O.P