El Bolsón extiende su temporada de nieve hasta el 27 de septiembre

Laderas Cerro Perito Moreno confirmó la extensión de su temporada invernal hasta el sábado 27 de septiembre, gracias a las últimas nevadas y a las bajas temperaturas que siguen favoreciendo la producción de nieve de cultivo.
Esquí para distintos niveles
Entre las propuestas para esta recta final de temporada, Laderas ofrece dos actividades:
-
Ski Fun Day: un paquete para principiantes, que incluye clases, pase diario y alquiler de equipos. Pensado para quienes quieren dar sus primeros pasos sobre esquíes sin complicaciones.
-
Ski Ratrack: una experiencia de aventura. Con acceso a pistas exclusivas, los participantes realizan hasta ocho bajadas acompañados por guías, accediendo en una máquina ratrack (pisanieves adaptado para transporte).
Aventura aérea y trineos
Laderas no es solo para esquiadores. El cerro también ofrece actividades para disfrutar de la nieve de forma distinta:
-
Parque Aéreo: un circuito entre árboles con tirolesas, puentes colgantes y desafíos en altura, ideal para chicos y grandes.
-
Zona de trineos: un área exclusiva para deslizarse sobre la nieve en trineos.
Para conocer horarios, tarifas y reservas, está disponible el WhatsApp 2944 932648 o en la Web oficial
O.P