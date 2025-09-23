A desenfundar la guitarra: Joaquín Paillacán da clases gratuitas desde TAMFI TAMFOC

Los Talleres Municipales TAMFI TAMFOC continúan su ciclo y con cupos para asistir, en el caso de las clases de guitarra que brinda Joaquín Paillacán: “un taller de guitarra que es libre y gratuito y que funciona en sede de Malvinas y en la biblioteca popular Tolkeyén”, explicó en Red43.



El Taller de guitarra comenzó a fines de marzo de este año, en ambas sedes: “el taller está destinado a toda persona a partir de los 12 años tenga o no tenga experiencia con el instrumento, digamos. se puede ir a aprender desde cero, se puede ir a como a perfeccionar poco el conocimiento que tenga o también si son un poco más avanzado.



Hay cupos disponibles en los dos espacios: “en biblioteca Tolkeyén estamos los jueves de 3 a 5 de la tarde y en la sede del barrio Malvinas, estamos los de 5 a 6:30 de la tarde”.



Joaquín ha sido parte de varias bandas y hoy integra el grupo Resplandor: “es un grupo folclórico que hace dos años está recorriendo la zona, por distintas fiestas, Trevelin, Carrelonfu, Alto Rio Percy. El año pasado también tuvimos la oportunidad de estar acá en la Expo de invierno acá en Esquel y después distintas peñas”.



Sin embargo, a la hora de aprender guitarra no es excluyente de estilos: “hay repertorio que propongo, hay repertorio que proponen los que participan del taller y, pero en ese sentido es muy variado, siempre ligado a lo que es el cancionero popular argentino”.



El taller es anual pero los cupos se van liberando de acuerdo a las necesidades y posibilidades de los asistentes: “este va a ser el tercer año que estoy dando el taller, mucha de la gente que va es que tiene la guitarra por ahí guardada y le gustaría aprender algo para las juntadas familiares de amigos y eso. La mayoría de la gente que llega es con ese fin. Si tienen alguna guitarra guardada de algún tío, de algún primo, llévenla que la vamos a hacer ahí hacer un poco de música”.



SL

