Martes 16 de Septiembre de 2025
16 de Septiembre de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

Lali Espósito tendrá su propio documental en Netflix

Lali Espósito anunció su documental en Netflix, que recorrerá su vida y carrera hasta su regreso a los escenarios con cinco shows en Vélez. "LALI: la que le gana al tiempo" promete ser una mirada íntima al fenómeno pop del momento.
Por Redacción Red43

Luego de agotar cinco funciones históricas en el Estadio Vélez y consagrarse como un ícono pop argentino, Lali Espósito confirmó el estreno de su película documental en Netflix. Titulada “LALI: la que le gana al tiempo”, la producción recorrerá su vida y carrera, desde la infancia hasta su regreso triunfal a los escenarios.

 

Aunque la plataforma de streaming aún no confirmó la fecha exacta de lanzamiento, se espera que el documental vea la luz a fines de 2025 o en el transcurso de 2026.

 

De los comienzos al presente

 

Dirigido por Lautaro Espósito y producido por Rei Pictures, El Estudio y Cinemática, el documental ofrecerá una mirada profunda a la vida personal y artística de Lali, intercalando entrevistas, material inédito, fotos familiares y testimonios cercanos que recorren su evolución como cantante, actriz y performer.

 

 

El film mostrará desde sus inicios en televisión y la música, hasta la actualidad, donde se consolida como una de las figuras más influyentes del pop latino.

 

Vélez x5

 

Uno de los puntos de “LALI: la que le gana al tiempo” será la cobertura exclusiva de los cinco conciertos consecutivos en el estadio de Vélez Sarsfield, donde más de 200.000 personas asistieron a ver el fenómeno que se convirtió en un símbolo de empoderamiento, talento y constancia.

 

El documental mostrará a Lali detrás de escena, en plena creación, vulnerabilidad y explosión artística, en uno de los momentos más determinantes de su trayectoria.

 

Un fenómeno cultural sin freno

 

Con más de 10 años de carrera musical y una base de fans internacional, Lali Espósito logró trascender las fronteras del entretenimiento para convertirse en una referente de su generación. Además de ser actriz, cantante, compositora y productora, utiliza su voz para visibilizar causas sociales, defender derechos y abrir camino para nuevas voces femeninas en la industria.

 

 

 

O.P

 

