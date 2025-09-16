Lali Espósito tendrá su propio documental en Netflix

Luego de agotar cinco funciones históricas en el Estadio Vélez y consagrarse como un ícono pop argentino, Lali Espósito confirmó el estreno de su película documental en Netflix. Titulada “LALI: la que le gana al tiempo”, la producción recorrerá su vida y carrera, desde la infancia hasta su regreso triunfal a los escenarios.

Aunque la plataforma de streaming aún no confirmó la fecha exacta de lanzamiento, se espera que el documental vea la luz a fines de 2025 o en el transcurso de 2026.

De los comienzos al presente

Dirigido por Lautaro Espósito y producido por Rei Pictures, El Estudio y Cinemática, el documental ofrecerá una mirada profunda a la vida personal y artística de Lali, intercalando entrevistas, material inédito, fotos familiares y testimonios cercanos que recorren su evolución como cantante, actriz y performer.

El film mostrará desde sus inicios en televisión y la música, hasta la actualidad, donde se consolida como una de las figuras más influyentes del pop latino.

Vélez x5

Uno de los puntos de “LALI: la que le gana al tiempo” será la cobertura exclusiva de los cinco conciertos consecutivos en el estadio de Vélez Sarsfield, donde más de 200.000 personas asistieron a ver el fenómeno que se convirtió en un símbolo de empoderamiento, talento y constancia.

El documental mostrará a Lali detrás de escena, en plena creación, vulnerabilidad y explosión artística, en uno de los momentos más determinantes de su trayectoria.

Un fenómeno cultural sin freno

Con más de 10 años de carrera musical y una base de fans internacional, Lali Espósito logró trascender las fronteras del entretenimiento para convertirse en una referente de su generación. Además de ser actriz, cantante, compositora y productora, utiliza su voz para visibilizar causas sociales, defender derechos y abrir camino para nuevas voces femeninas en la industria.

