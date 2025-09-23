Milei se reúne con Donald Trump en Nueva York en busca de apoyo económico para Argentina

Este martes 23 de septiembre, el presidente argentino Javier Milei inicia una agenda en Nueva York, con un encuentro junto a su par estadounidense Donald Trump. La reunión bilateral se produce en medio del respaldo público que Trump brindó a la gestión de Milei frente a las turbulencias económicas que atraviesa Argentina.

A las 10:45 horas, Milei asistirá a la intervención de Trump en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Dos horas más tarde, ambos mandatarios mantendrán la reunión que genera gran expectativa en la comunidad internacional y en los mercados.

El presidente estadounidense ratificará el apoyo de su administración al gobierno libertario argentino, en un contexto donde se negocia una posible ayuda financiera desde el Tesoro norteamericano. Argentina enfrenta vencimientos de deuda por 4.000 millones de dólares en enero y otros 4.500 millones en julio de 2026.

Tras la reunión con Trump, el mandatario argentino se entrevistará con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien manifestó apoyo a Argentina luego de los resultados electorales bonaerenses.

La comitiva oficial incluye al canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el vocero Manuel Adorni, quienes acompañan al presidente en esta gira.

Por la noche, Milei participará en una recepción ofrecida por Trump a los presidentes asistentes a la Asamblea de la ONU, mientras que el miércoles 24 a las 12:45 horas pronunciará su discurso ante la Asamblea General.

Además, el miércoles por la noche recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, un reconocimiento que destaca la proyección internacional de su gestión.

El jueves, Milei completará su agenda con encuentros diplomáticos con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y autoridades del Congreso Mundial Judío y del Consejo Judío Latinoamericano, en una jornada que culminará con la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.

