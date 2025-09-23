13°
Fin de semana extra largo en noviembre: Cuándo cae y por qué lo cambiaron

Con el Decreto 614/2025, el Gobierno oficializó un nuevo fin de semana largo en noviembre. La medida busca impulsar el turismo y las economías regionales hacia fin de año.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 614/2025, la reestructuración del calendario de feriados para noviembre, creando un nuevo fin de semana extra largo que irá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, modifica la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional y suma un feriado turístico con fines económicos.

 

El feriado del Día de la Soberanía Nacional, originalmente fijado para el jueves 20, se trasladará al lunes 24 de noviembre. Además, se incorporará como feriado no laborable el viernes 21, en el marco de los feriados turísticos contemplados por la Ley 27.399.

 

Según detalló el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, la decisión responde a una estrategia para "desestacionalizar la oferta y activar las economías regionales", una política que ya se aplicó en octubre, cuando el Día del Respeto a la Diversidad Cultural fue adelantado al viernes 10.

 

 

¿Por qué habrá feriado el viernes 21 de noviembre?

 

El viernes 21 no conmemora ningún hecho histórico. Su incorporación al calendario como día no laborable tiene un objetivo turístico y económico, basado en el artículo 7 de la Ley 27.399, que faculta al Ejecutivo a establecer hasta tres feriados turísticos por año.

 

La intención, según el decreto, es ofrecer un fin de semana largo estratégico en la segunda mitad del año, generando un impulso al turismo nacional. El receso de cuatro días consecutivos permitirá planificar viajes, escapadas o simplemente un descanso extendido.

 

Los feriados que restan en 2025

 

Con este nuevo ajuste, así queda el calendario de feriados nacionales para lo que queda del año:

 

  • Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre: fin de semana extra largo por el Día de la Soberanía Nacional.

     

  • Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: feriado inamovible por la Inmaculada Concepción de María.

     

  • Jueves 25 de diciembre: Navidad.

     

 

O.P.

 

