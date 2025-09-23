13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
23 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

23 de septiembre: Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas

La fecha busca visibilizar y concientizar sobre este delito a nivel global. En Argentina, tiene un fuerte valor histórico: recuerda la primera ley contra la trata en 1913 y la sanción de la Ley de Voto Femenino en 1947.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas, una jornada destinada a reflexionar y generar conciencia sobre uno de los delitos más graves y extendidos en el mundo.

 

La fecha fue establecida en enero de 1999 por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres realizada en Dhaka, Bangladesh. Su propósito es alertar sobre las consecuencias sociales, psicológicas y humanas de la trata y explotación sexual, además de impulsar acciones concretas para su erradicación.

 

En Argentina, este día tiene un significado especial. El 23 de septiembre de 1913 nuestro país sancionó la primera ley a nivel mundial contra la trata de personas con fines de explotación sexual, gracias al impulso del diputado socialista Alfredo Palacios.

 

Asimismo, un 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley 13.010 del Voto Femenino, conocida como Ley Evita, que reconoció el derecho de todas las mujeres mayores de 18 años a votar y ser elegidas, consolidando un paso fundamental en la lucha por la igualdad de derechos políticos entre varones y mujeres.

 

De esta manera, el 23 de septiembre es una fecha de memoria y compromiso en la lucha contra la trata y explotación sexual.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 "Casa Mía": un nuevo emprendimiento familiar abre sus puertas en Esquel
2
 Un auto se incendió en el barrio Ceferino
3
 Anunciaron corte de luz programado para este miércoles
4
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
5
 Crisis en los Taxis de Esquel: "Hay que hacer algo urgente"
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
5
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -