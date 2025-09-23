Histórico: Menores de pádel de Chubut competirán por primera vez en un Nacional

Por primera vez en la historia del pádel provincial, equipos de menores de la Asociación de Padel de Chubut (APACH) dirán presente en un torneo nacional. La cita será en Tandil, provincia de Buenos Aires, del 26 al 28 de septiembre, en un evento organizado y fiscalizado por la Federación Argentina de Pádel.

La clasificación se definió en el Torneo Provincial de Menores realizado en Esquel, donde los jugadores lograron el pase para representar a la provincia en esta competencia de gran relevancia deportiva.

En total, serán 13 parejas chubutenses que viajarán a Tandil, integradas por jóvenes de Esquel, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Trelew, Rawson y El Bolsón. Entre ellos: Josefina y Valentina Parodi Assef, Octavio Morilla, Ignacio Salinas Uribe, Sofía Oliva, Valentino Valderrama, Benjamín González, Nahuel Mansilla, Pablo Manchot, Lautaro Ramoa, Thiago Dubois, Candela Peralta, Sophya Cufré, Abigail Ramoa, Emilia Melin Orellana, Isabella Gelvez, Amparo Thierry, Maia Gómez, Allegra Arana Hughes, Bautista Bozzini, Sofía Carrillo, Ignacio Vázquez Lorenzetti, Mateo Peralta y Bautista Gracia.

Desde APACH destacaron que este es un sueño cumplido para el pádel chubutense, fruto del esfuerzo de jugadores, familias y entrenadores, con el respaldo de Chubut Deportes y la Municipalidad de Esquel.

R.G.