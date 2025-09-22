Los alojamientos de Carrenleufú ofrecen importantes descuentos para el Frontera Trail

La excusa es el deporte, porque a través del deporte se puede conocer un lugar increíble como lo es Carrenleufú, un poblado de frontera ubicado a 110 km de Esquel. Y se lo puede conocer recorriendo sus senderos a través de una prueba de Trail diseñada en dos distancias: en 5km o en 12 km.

Conocer la localidad de Carrenleufú desde arriba es un lindo desafío. Es una experiencia inolvidable, porque el Trail pasará por arriba de sus montañas con diversas dificultades.

Y esto ocurrirá el domingo 19 de octubre. Justo el Día de la Madre y por ello ese fin de semana será ideal para pasarlo en familia.

Una decena de alojamientos, de distintos niveles, ofrecen descuentos importantes para ese fin de semana. Descuentos que van desde el 10% hasta el 20% según la cantidad de días que se alojen los corredores y sus familiares para pasar un fin de semana increíble.

Claro que además de correr la segunda edición del Frontera Trail, se podrá realizar ese fin de semana actividades como rafting por las increíbles aguas del lugar, trekking con diversos senderos para conocer lugares de película y adentrarse a un turismo netamente rural con la posibilidad de conocer distintos establecimientos, conocer sus actividades bien camperas y podes degustar algunas de sus preparaciones.

Por ello, el deporte es la excusa y para Carrenleufú será un fin de semana ideal apuntando el turismo deportivo, esa fábrica, sin chimenea, que genera recursos.

Se calcula que más de 200 corredores estarán presente en la segunda edición del Frontera Trail, numero superior a la primera edición de esta carrera.

Organizado por la Comuna Rural de Carrenleufú y el área de turismo de dicha comuna, a cargo de Edgar Carrasco, se llevará a cabo el domingo 19 de octubre la segunda edición de la competencia Frontera Trail, competencia que tendrá dos distancias: una de 5km y otra de 12km.

Claro que esta carrera tiene el apoyo de la Agencia Chubut Deportes y del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut. Es decir que tiene todo el apoyo para que ese fin de semana de octubre sea un fin de semana de ensueño.

Tanto Lucas De Godos, en el área de deportes, como Víctor Yañez quien trabaja en la delegación regional de turismo, saben perfectamente las bondades que ofrece Carrenleufú para este tipo de emprendimientos.

Sin dudas que el Turismo y el Deporte van de la mano. Es una fábrica sin chimenea. Los recursos "están a la vuelta de la esquina" solo hay que gestionar.

LAS INSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS

Las inscripciones para participar de la segunda edición de Frontera Trail ya están abiertas, con la particularidad que el valor de inscripción es el mismo para cualquiera de las dos distancias.

En la distancia de los 12 km habrá premios en dinero en efectivo para los tres primeros en cada una de las categorías (tanto en varones como en mujeres).

Las inscripciones se podrán realizar a través de este link: INSCRIPCION FRONTERA TRAIL