Por Redacción Red43

Terror en el centro de Comodoro: un colectivo perdió los frenos y embistió varios autos

El accidente ocurrió este lunes por la mañana en San Martín y Güemes. Un conductor fue hospitalizado y al menos tres vehículos resultaron dañados. Investigan una posible falla mecánica.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La mañana de este lunes se tiñó de pánico en pleno centro de Comodoro Rivadavia, cuando un colectivo de la empresa Diadema Argentina habría perdido los frenos y terminó impactando contra varios vehículos en la intersección de las calles San Martín y Güemes.

 

El hecho ocurrió en un horario de gran concurrencia, con peatones y hasta niños de un jardín en la zona, quienes corrieron asustados al ver el choque. Por fortuna, no se produjo una tragedia, aunque un hombre debió ser trasladado al hospital tras el fuerte golpe que recibió en su automóvil.

 

En total, tres autos fueron afectados. El más dañado fue un Renault Fluence gris, cuyo conductor fue hospitalizado. Los otros dos vehículos recibieron daños menores y sus ocupantes resultaron ilesos, al igual que el chofer del colectivo, que logró detener la unidad dos cuadras más adelante.

 

Por el momento, los investigadores apuntan a una falla mecánica como posible causa del siniestro. Mientras tanto, se recomienda a los vecinos evitar la zona hasta que finalicen las pericias.

 

 

R.G.

 

