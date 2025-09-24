13°
Por Redacción Red43

El Servicio de Protección de Derechos refuerza la prevención en las escuelas

Carla Pérez destacó el trabajo con programas de promoción y charlas en niveles inicial y primario, junto a familias y docentes, para garantizar los derechos de niños y niñas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Carla Pérez, del Servicio de Protección de Derechos, dialogó con Red43 sobre los diferentes programas que están llevando adelante. 

 

"Trabajamos con diferentes proyectos y programas que hemos creado desde acá. Se dio mucho enfoque desde el MUNA, desde UNICEF, en poder fortalecer todos los proyectos del decreto 15/69 y actualmente nosotras como Servicio de Protección estamos trabajando con el programa SPD dando charlas de promoción y prevención a todos los diferentes ámbitos educativos", detalló Carla. 

 

Además, aseguró que al momento de brindar estas charlas en el nivel primario e inicial se trabaja en conjunto con los padres de los alumnos: "Para que puedan comprender la importancia del rol de la familia en el crecimiento del niño". Pero también hacen hincapié en la importancia de la escuela: "Para que entiendan cómo pueden trabajar articuladamente y garantizar los derechos". 

 

Estos eventos son una oportunidad ideal para que los oyentes conozcan sobre el Servicio de Protección de Derechos y todos sus programas, comenta Carla. 

 

 

 

R.G. 

 

