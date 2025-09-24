El Servicio de Protección de Derechos refuerza la prevención en las escuelas

Carla Pérez, del Servicio de Protección de Derechos, dialogó con Red43 sobre los diferentes programas que están llevando adelante.

"Trabajamos con diferentes proyectos y programas que hemos creado desde acá. Se dio mucho enfoque desde el MUNA, desde UNICEF, en poder fortalecer todos los proyectos del decreto 15/69 y actualmente nosotras como Servicio de Protección estamos trabajando con el programa SPD dando charlas de promoción y prevención a todos los diferentes ámbitos educativos", detalló Carla.

Además, aseguró que al momento de brindar estas charlas en el nivel primario e inicial se trabaja en conjunto con los padres de los alumnos: "Para que puedan comprender la importancia del rol de la familia en el crecimiento del niño". Pero también hacen hincapié en la importancia de la escuela: "Para que entiendan cómo pueden trabajar articuladamente y garantizar los derechos".

Estos eventos son una oportunidad ideal para que los oyentes conozcan sobre el Servicio de Protección de Derechos y todos sus programas, comenta Carla.

R.G.