Triple crimen en La Matanza: La DDI encuentra tres cuerpos en casa de Florencio Varela

En un giro trágico de la investigación, la policía encontró tres cadáveres en una casa, y se presume que pueden ser los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, quienes fueron vistas por última vez en La Tablada. Hay cuatro personas detenidas.

Detalles de la Investigación

La pista clave para el allanamiento fue la señal del teléfono celular de una de las víctimas, que se activó en una antena de la zona de Villa Vatteone. Al llegar al lugar, la Policía de la DDI de La Matanza encontró la casa con un fuerte olor a lavandina y rastros de sangre, lo que sugiere un intento por ocultar el crimen.

En el lugar se detuvo a cuatro personas, incluyendo a una pareja peruana que se cree son los dueños de la propiedad. Se sospecha que las otras dos personas encontradas en la vivienda se encargaban de limpiar la escena del crimen.

La principal hipótesis que maneja el fiscal Gastón Dupláa es que las jóvenes habrían sido asesinadas en el marco de una fiesta organizada por una banda de narcotraficantes de la Villa 1-11-14. Esta teoría se refuerza debido a que los celulares de las víctimas también mostraron actividad en esa zona del Bajo Flores.

Declaraciones de los Afectados

La noticia ha causado una profunda consternación en los familiares. Antonio, el abuelo de Morena, expresó su dolor y desesperación, manifestando que se enteró del hallazgo por televisión. Por su parte, Norma, la madrina de Lara, la menor de 15 años, se unió a las manifestaciones para exigir respuestas y justicia.

Este caso, que mantiene en vilo a la opinión pública, ha sido comparado por fuentes policiales con otro triple crimen similar ocurrido en Laferrere en 2024, donde dos mujeres fueron halladas sin vida en circunstancias parecidas. La investigación continúa para esclarecer los hechos y confirmar la identidad de los cuerpos.

