13°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
24 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"La Tía María", "La Convenida" y Fer Estanque, le pondrán murga al Día del Turismo en Trevelin

En el marco de la XVIII Fiesta del Día Mundial del Turismo, cuyo lema es Turismo y Transformación Sostenible, el pueblo del molino vivirá una fiesta con todo el estilo de la música y el baile uruguayo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la XVIII Fiesta del Día Mundial del Turismo, cuyo lema es Turismo y Transformación Sostenible, Trevelin propone una noche de Murga Uruguaya.

 


El sábado 27 de septiembre en el Salón Central, a partir de las 20 horas, se encontrarán las murgas “La convenida”, de Esquel, “La Tía María” de Bariloche y el solista Fer Estarque, de Trevelin.

 

Fer Estarque viene recorriendo los sonidos murgueros desde 2015, como primo, arreglador, letrista y director de "Murga la Notalpié", Buenos Aires. También guitarrista, cantor y compositor de tango, y canciones de diversos géneros. Actualmente parte de la murga trevelinense Bailó la pena.

 

Murga “La convenida” nace de un taller municipal en la sede vecinal en el Barrio Malvinas, de murga estilo uruguaya con letras que retratan la comunidad esquelense, con participantes de todas las edades, profesiones y barrios, transformando sus historias en canciones.

 

La murga “La Tía María” está integrada por mujeres, feministas, disidentes, originarias, de por aquí y de por allá organizadas en la música para decir y contar lo que ocurre en Furilofche.

 

Las entradas anticipadas, transfiriendo al alias fiestaturismoalerces y enviando el comprobante al +54 9 2945 525009, dejando tu nombre y apellido. Acercarse con DNI.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención, vecinos: habrá dos cortes de luz programados en Esquel mañana
2
 Allanamiento: Secuestraron revólver, drogas y elementos vinculados a investigación
3
 Nuevas obras en Valle Chico: un paso más para el desarrollo de Esquel
4
 Un megaraptor con su última comida en la boca: el increíble hallazgo en cercanías a ciudades de Chubut
5
 Esquel, en la ruta del agroturismo: anuncian jornadas de producción y turismo
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
3
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
4
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
5
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -