"La Tía María", "La Convenida" y Fer Estanque, le pondrán murga al Día del Turismo en Trevelin

En el marco de la XVIII Fiesta del Día Mundial del Turismo, cuyo lema es Turismo y Transformación Sostenible, Trevelin propone una noche de Murga Uruguaya.



El sábado 27 de septiembre en el Salón Central, a partir de las 20 horas, se encontrarán las murgas “La convenida”, de Esquel, “La Tía María” de Bariloche y el solista Fer Estarque, de Trevelin.

Fer Estarque viene recorriendo los sonidos murgueros desde 2015, como primo, arreglador, letrista y director de "Murga la Notalpié", Buenos Aires. También guitarrista, cantor y compositor de tango, y canciones de diversos géneros. Actualmente parte de la murga trevelinense Bailó la pena.

Murga “La convenida” nace de un taller municipal en la sede vecinal en el Barrio Malvinas, de murga estilo uruguaya con letras que retratan la comunidad esquelense, con participantes de todas las edades, profesiones y barrios, transformando sus historias en canciones.

La murga “La Tía María” está integrada por mujeres, feministas, disidentes, originarias, de por aquí y de por allá organizadas en la música para decir y contar lo que ocurre en Furilofche.

Las entradas anticipadas, transfiriendo al alias fiestaturismoalerces y enviando el comprobante al +54 9 2945 525009, dejando tu nombre y apellido. Acercarse con DNI.

SL