Barrio Luque: Avanza el Plan Municipal de Cordones Cuneta

La Municipalidad de Esquel continúa ejecutando el Plan Municipal de Cordones Cuneta, que contempla la construcción de 30 cuadras en distintos sectores de la ciudad. En el barrio Luque, los trabajos ya finalizaron sobre las calles Hermanos Cugura y Avenida Yrigoyen, y actualmente se desarrollan en la calle Gino Pasquini.

Se trata de una obra solicitada y esperada por los vecinos del sector durante años, que hoy se hace realidad gracias a la correcta administración de los recursos municipales, en un contexto económico nacional desfavorable.

Para llevar adelante estas tareas, el municipio contrató a una cooperativa de trabajo local, lo que además representa la generación de puestos de empleo en el rubro de la construcción.

El intendente Matías Taccetta destacó la importancia de avanzar con obras de infraestructura urbana en distintos barrios de la ciudad: “Esquel es hoy la ciudad con más obras activas en toda la provincia. Este plan de cordones cuneta es fundamental porque nos permite planificar el desarrollo urbano de manera ordenada y, a futuro, posibilita avanzar con adoquinado o asfaltado de las calles.

"Vamos a continuar este trabajo en diferentes barrios de Esquel, dando respuesta a nuestros vecinos y mejorando la calidad de vida en cada sector”, concluyó el intendente.