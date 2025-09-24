17°
El Gobierno anunció la derogación de la Ley de Góndolas y Precios Justo

La Secretaría de Industria y Comercio explicó que se trata de normativas obsoletas que obstaculizaban las relaciones comerciales y el funcionamiento de los mercados.
Por Redacción Red43

En un nuevo paso de su política de desregulación, el Gobierno Nacional anunció la derogación de 71 normativas que regulaban la actividad comercial en el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial, elimina regulaciones asociadas a programas ya desarticulados, como "Precios Justos" y la "Ley de Góndolas", además de normativas vinculadas a la ya derogada Ley de Abastecimiento.

 

 

La Secretaría de Industria y Comercio, que encabeza la medida, explicó que el objetivo es eliminar trabas burocráticas y transparentar el comercio interno. Según la dependencia, se trataba de normativas "obsoletas" que "obstaculizan las relaciones comerciales, habilitan controles de precios abusivos y exigen información sin ningún fin específico".

 

 

 

Derogación por programas y leyes

 

La resolución 357/2025 deroga un total de 71 disposiciones, desglosadas en tres grandes grupos:

 

 

  • Ley de Abastecimiento: Se eliminaron 27 resoluciones complementarias de esta ley, que había sido derogada a principios de la actual gestión. Estas normas permitían al Estado fijar precios y márgenes de ganancia en sectores sensibles como alimentos e hidrocarburos.

     

 

  • Programas desarticulados: Se eliminaron 20 normativas que daban sustento a programas como "Precios Justos", "El Mercado en tu Barrio" y la "Ley de Góndolas", esta última creada para garantizar la presencia de segundas y terceras marcas en supermercados.

     

 

  • Fin del COPREC: Se derogaron 24 normas vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un organismo que había sido disuelto por considerarse burocrático y superpuesto con otras instancias.

     

 

Con esta nueva tanda, la Secretaría de Industria y Comercio suma más de 240 normas derogadas desde el inicio de la gestión. El Gobierno aseguró que estas medidas buscan conformar un marco jurídico que promueva la libre competencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

 

 

