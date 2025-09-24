17°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
24 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Habló el ministro de Seguridad de Buenos Aires sobre el triple crimen de La Matanza

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, dio a conocer la cronología del crimen que terminó con la vida de tres jóvenes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó una conferencia de prensa este miércoles en la que confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela son de las jóvenes Morena, Brenda y Lara, desaparecidas el viernes pasado. El funcionario aseguró que las víctimas fueron asesinadas en un "brutal crimen" que, según la investigación, se trató de un "asesinato profesional y premeditado".

 

 

Alonso explicó que las adolescentes fueron "engañadas" y creyeron que iban a un evento, pero sin saber que "estaban cayendo en una trampa de una organización que había perpetrado una estrategia para asesinarlas".

 

 

 

Detalles del crimen

 

El ministro detalló que la desaparición de las jóvenes se reportó el sábado por la noche y que la última vez que fueron vistas fue el viernes a las 21:30, cuando subieron "por sus propios medios" a una camioneta en la rotonda de La Tablada. A partir de allí, la Policía analizó los recorridos de los celulares y las cámaras de seguridad para reconstruir el trayecto del vehículo, que pasó por Lomas de Zamora hasta llegar a Florencio Varela.

 

 

Según Alonso, los cuerpos de las jóvenes fueron hallados "alrededor de las dos, tres de la mañana" del miércoles. Las pericias lograron identificarlas por sus tatuajes y vestimenta. Los cuerpos fueron encontrados enterrados en el jardín de una vivienda.

 

 

El funcionario afirmó que la camioneta utilizada para el traslado de las víctimas fue encontrada incinerada a 100 metros de la casa. Además, remarcó que el asesinato fue "premeditado y profesional", ya que la camioneta tenía la patente adulterada, lo que demuestra que “había una estrategia premeditada con una serie de actos que buscaba lograr la impunidad de este asesinato”. La investigación ha determinado que las jóvenes fueron asesinadas el mismo viernes, entre las once y las doce de la noche.

 

 

 

Cuatro detenidos

 

Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas por el crimen, incluido el dueño de la casa donde se encontraron los cuerpos. Alonso reveló que la investigación avanza para dar con los "autores intelectuales y materiales" y que la organización opera en barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires y tiene puntos de venta en el sur del conurbano.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención, vecinos: habrá dos cortes de luz programados en Esquel mañana
2
 Allanamiento: Secuestraron revólver, drogas y elementos vinculados a investigación
3
 Triple crimen en La Matanza: La DDI encuentra tres cuerpos en casa de Florencio Varela
4
 Transitaba con una carabina magnum mira telescópica, sin papeles
5
 La UNPSJB revive un clásico: La épica Bajada de Canoas vuelve en 2025 con apoyo institucional
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
3
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
4
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
5
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -