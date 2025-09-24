La chubutense Camilú fue nominada a los premios Latin Grammy

Camilú fue seleccionada para la nominación de los Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Canción Cantautor por su tema "Amarte Sin Que Quieras Irte", parte de su álbum 'Amor de Mi Herida'.

Es la segunda vez que la chubutense es reconocida por la Academia Latina de la Grabación: en 2023, su disco "Que Me Duela" fue postulado como Mejor Álbum Tradicional Pop Vocal.

Camilú es una joven cantautora nacida en Puerto Madryn. Se consolida como una de las artistas más talentosas de la escena actual gracias a su voz y a su manera única de componer.

En 2024 con el lanzamiento de sus Live Sessions, pudimos escuchar nuevas versiones de sus canciones en colaboración con artistas como Soledad Pastorutti, Karina, Benja Amadeo, y Muna Pauls Cherri.

El lanzamiento de su tercer disco de estudio “Amor de mi herida” Camilú vuelve a destacarse por la fusión de géneros y se presenta con una visión más clara y madura del amor. Este disco cuenta con las grandísimas participaciones de Pedro Capó y Jesse y Joy, marcando un nuevo punto de partida para la artista.

SL