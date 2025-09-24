17°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
24 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La chubutense Camilú fue nominada a los premios Latin Grammy

La madrynense compite con "Amarte Sin Que Quieras Irte" en la categoría Mejor Canción Cantautor
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Camilú fue seleccionada para la nominación de los Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Canción Cantautor por su tema "Amarte Sin Que Quieras Irte", parte de su álbum 'Amor de Mi Herida'.

 

Es la segunda vez que la chubutense es reconocida por la Academia Latina de la Grabación: en 2023, su disco "Que Me Duela" fue postulado como Mejor Álbum Tradicional Pop Vocal.

 

Camilú es una joven cantautora nacida en Puerto Madryn. Se consolida como una de las artistas más talentosas de la escena actual gracias a su voz y a su manera única de componer. 

 

En 2024 con el lanzamiento de sus Live Sessions, pudimos escuchar nuevas versiones de sus canciones en colaboración con artistas como Soledad Pastorutti, Karina, Benja Amadeo, y Muna Pauls Cherri.

 

El lanzamiento de su tercer disco de estudio “Amor de mi herida” Camilú vuelve a destacarse por la fusión de géneros y se presenta con una visión más clara y madura del amor. Este disco cuenta con las grandísimas participaciones de Pedro Capó y Jesse y Joy, marcando un nuevo punto de partida para la artista.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención, vecinos: habrá dos cortes de luz programados en Esquel mañana
2
 Allanamiento: Secuestraron revólver, drogas y elementos vinculados a investigación
3
 Triple crimen en La Matanza: La DDI encuentra tres cuerpos en casa de Florencio Varela
4
 Transitaba con una carabina magnum mira telescópica, sin papeles
5
 La UNPSJB revive un clásico: La épica Bajada de Canoas vuelve en 2025 con apoyo institucional
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
3
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
4
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
5
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -