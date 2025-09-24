Triple femicidio en La Matanza: un video clave muestra a las víctimas subir a una camioneta

El brutal crimen de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), desaparecidas el viernes 19 de septiembre, ha tomado un nuevo giro. Un video de las cámaras de seguridad se convirtió en una pieza clave para la investigación, ya que muestra a las tres jóvenes subiendo voluntariamente a una camioneta blanca en la rotonda del barrio La Tablada, poco antes de su desaparición.

Los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados en Florencio Varela. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, anunció que brindará una conferencia de prensa este mediodía para dar a conocer las novedades sobre el caso que ha conmovido a toda la provincia.

La cronología del crimen

Según las imágenes, las víctimas se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la intersección de Crovara y El Tiburón a las 21:29 del día de su desaparición. Los registros de las cámaras del Centro Operativo Municipal (COM) permitieron a la Policía rastrear el vehículo. La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza siguió el recorrido del vehículo a través del sistema de videovigilancia y constató que se dirigió hacia el sur del conurbano bonaerense, hasta Florencio Varela.

Las investigaciones señalan que la patente del vehículo estaba adulterada y que el mismo había sido robado.

El análisis del recorrido del vehículo llevó a los investigadores a una casa en las calles Chañar y Jachal, en Florencio Varela. Tras un allanamiento, se encontraron rastros de sangre y se detuvo a dos personas.

Cuatro detenidos y una posible vinculación

Durante la madrugada de este miércoles, se llevaron adelante varios allanamientos en la zona, que culminaron con el hallazgo de dos cuerpos enterrados en una casa y la detención de otras dos personas. Una hora después, se encontró un tercer cuerpo en el mismo lugar. Las familias de las víctimas reconocieron los cuerpos.

Según las primeras pericias, los homicidios se habrían producido el mismo viernes. Los cuerpos presentaban signos de violencia extrema; uno de ellos había sido desmembrado y otro tenía una bolsa en la cabeza.

La causa, investigada por el fiscal Gastón Duplaá, tiene hasta el momento a cuatro detenidos. La Policía cree que los sospechosos podrían estar vinculados a una red de tráfico de drogas y explotación sexual, liderada por un hombre de nacionalidad peruana. La denuncia de los familiares indica que las jóvenes eran explotadas sexualmente en la zona.

