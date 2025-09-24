La ANMAT prohíbe un equipo de depilación láser falsificado 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una disposición que prohíbe el uso, comercialización y distribución de un equipo de depilación láser falsificado. El aparato, que representa un riesgo sanitario para los pacientes y el personal que lo manipula, fue detectado en un centro de estética que lo promocionaba en redes sociales.

El equipo en cuestión, identificado con el número de serie “SOPRANO TITANIUM – ALMA – SN MNLTEMS12212202-01”, no contaba con datos del fabricante, importador ni las autorizaciones sanitarias requeridas. Durante una inspección, se confirmó que el dispositivo es ilegítimo, con diferencias notables respecto al modelo original, como el color de la carcasa y la ausencia de rótulos oficiales.

La empresa Sirex Médica S.A., importadora del modelo legal, verificó que el número de serie no corresponde a ninguno de sus registros y confirmó que el equipo falsificado carecía de las etiquetas oficiales.

Según la ANMAT, estos dispositivos ilegítimos son un peligro. Por ello, se ordenó su prohibición en todo el territorio argentino y se notificó a las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida se ampara en la Ley N° 16.463, que prohíbe la elaboración y distribución de productos que no sean legítimos. La ANMAT advierte que, debido a su fácil identificación por número de serie, podrían existir otros equipos falsificados en circulación, por lo que se refuerzan los controles en centros estéticos.

E.B.W.