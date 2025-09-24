La Justicia Electoral de Chubut avanza con capacitaciones para la Boleta Única

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Rawson anunció un nuevo cronograma de capacitaciones presenciales para las autoridades de mesa y delegados judiciales de la región. Las jornadas, que se llevarán a cabo en diferentes localidades, tienen como objetivo capacitar a los ciudadanos de cara a la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las próximas elecciones.

Cronograma de capacitaciones

Las capacitaciones, que son obligatorias para todas las autoridades de mesa (presidentes y vocales) y los delegados de la Justicia Nacional Electoral, también están abiertas a toda la ciudadanía. A continuación, el cronograma detallado:

Domingo, 28 de septiembre:

Las Plumas: 11:00 hs. en el Auditorio de la Comuna Rural.

Paso de Indios: 14:00 hs. en el Salón del Concejo Deliberante.

Lunes, 29 de septiembre:

Cholila: 11:00 hs. en el Microcine Municipal.

Río Pico: 14:00 hs. en el Salón de Cultura.

Epuyén: 17:00 hs. en el Punto Digital.

Gobernador Costa: 17:30 hs. en el Auditorio Municipal.

Martes, 30 de septiembre: