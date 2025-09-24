17°
18°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina El PedregosoEl Hoyo
24 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Recuperaron una yegua que había sido robada en un caso de abigeato

La investigación se inició tras la denuncia de su propietario, quien había advertido la desaparición del animal y brindó detalles que fueron determinantes para el hallazgo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un operativo policial en el paraje El Pedregoso, en El Hoyo, permitió recuperar una yegua que había sido robada en un hecho de abigeato. La diligencia judicial se llevó a cabo tras una investigación iniciada a partir de la denuncia de un vecino.

 

La denuncia que activó la investigación

 

El dueño del animal advirtió la ausencia de su yegua y su cría en el campo donde pastaban libremente. Al notar la desaparición, el propietario corroboró la pérdida y realizó la denuncia policial, brindando detalles precisos sobre las características del equino para facilitar la búsqueda.

 

 

Allanamiento en El Pedregoso

 

Con la denuncia en curso, la Fiscalía inició una investigación y solicitó una orden de allanamiento para un lote del paraje El Pedregoso. El pedido se fundamentó en los datos obtenidos en la pesquisa, que indicaban la posible presencia del animal en ese lugar.

 

Durante el procedimiento, lograron incautar una yegua que coincidía con la descripción aportada por el denunciante. Según confirmaron los investigadores, el animal se encontraba en el sitio desde hacía aproximadamente dos meses.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención, vecinos: habrá dos cortes de luz programados en Esquel mañana
2
 Allanamiento: Secuestraron revólver, drogas y elementos vinculados a investigación
3
 Triple crimen en La Matanza: La DDI encuentra tres cuerpos en casa de Florencio Varela
4
 Transitaba con una carabina magnum mira telescópica, sin papeles
5
 La UNPSJB revive un clásico: La épica Bajada de Canoas vuelve en 2025 con apoyo institucional
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
3
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
4
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
5
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -