Recuperaron una yegua que había sido robada en un caso de abigeato

Un operativo policial en el paraje El Pedregoso, en El Hoyo, permitió recuperar una yegua que había sido robada en un hecho de abigeato. La diligencia judicial se llevó a cabo tras una investigación iniciada a partir de la denuncia de un vecino.

La denuncia que activó la investigación

El dueño del animal advirtió la ausencia de su yegua y su cría en el campo donde pastaban libremente. Al notar la desaparición, el propietario corroboró la pérdida y realizó la denuncia policial, brindando detalles precisos sobre las características del equino para facilitar la búsqueda.

Allanamiento en El Pedregoso

Con la denuncia en curso, la Fiscalía inició una investigación y solicitó una orden de allanamiento para un lote del paraje El Pedregoso. El pedido se fundamentó en los datos obtenidos en la pesquisa, que indicaban la posible presencia del animal en ese lugar.

Durante el procedimiento, lograron incautar una yegua que coincidía con la descripción aportada por el denunciante. Según confirmaron los investigadores, el animal se encontraba en el sitio desde hacía aproximadamente dos meses.

