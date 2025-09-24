Operativo de mantenimiento en dos barrios de Esquel

La Municipalidad de Esquel informó que este miércoles 24 de septiembre se estarán ejecutando tareas de repaso de calles en los barrios Sargento Cabral y Lennart Englund.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución y tener paciencia mientras se desarrollan las labores, que buscan optimizar la transitabilidad en la zona y aportar a un mejor ordenamiento vial.

“Gracias por acompañar este trabajo en equipo por una ciudad mejor”, expresaron desde la gestión municipal.

R.G.