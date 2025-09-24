13°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
24 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Operativo de mantenimiento en dos barrios de Esquel

Hoy miércoles se llevan adelante tareas de repaso de calles en Sargento Cabral y Lennart Englund. El municipio solicita paciencia y colaboración de los vecinos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel informó que este miércoles 24 de septiembre se estarán ejecutando tareas de repaso de calles en los barrios Sargento Cabral y Lennart Englund.

 

Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución y tener paciencia mientras se desarrollan las labores, que buscan optimizar la transitabilidad en la zona y aportar a un mejor ordenamiento vial.

 

“Gracias por acompañar este trabajo en equipo por una ciudad mejor”, expresaron desde la gestión municipal.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención, vecinos: habrá dos cortes de luz programados en Esquel mañana
2
 Allanamiento: Secuestraron revólver, drogas y elementos vinculados a investigación
3
 Nuevas obras en Valle Chico: un paso más para el desarrollo de Esquel
4
 Un megaraptor con su última comida en la boca: el increíble hallazgo en cercanías a ciudades de Chubut
5
 Esquel, en la ruta del agroturismo: anuncian jornadas de producción y turismo
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
3
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
4
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
5
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -