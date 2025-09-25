22°
Esquel, Argentina
Jueves 25 de Septiembre de 2025
25 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Taccetta celebró la licitación del Cementerio: "Había que ponerse a trabajar"

El intendente de Esquel destacó la importancia de avanzar tras 5 años sin licitación.
El intendente de la ciudad de Esquel, Matías Taccetta, se refirió a la licitación del Cementerio. 

 

"Dije puertas adentro que era un logro de la gestión, pero no lo es. Es una licitación por una concesión, no es un logro, pero viendo cómo era la historia, después de 5 años sin tener una licitación y una concesión, había que ponerse a trabajar", aseguró. 

 

Además, sostuvo que este tema era uno de los tantos que era necesario tratar y solucionar: "Lamentablemente, desde el Concejo Deliberante no se pusieron de acuerdo para poder tener un pliego consensuado". 

 

La concesión a la empresa "El Parque", única en presentarse, se extenderá por otros 5 años. Sin embargo, anticipa Taccetta, todavía no se revisó toda la documentación requerida, por lo tanto: "Habrá que analizar la oferta y, si está todo bien, se le dará". 

 

En este sentido, concluyó asegurando que en los próximos días habrán noticias al respecto, puesto que la comisión tiene un plazo de 15 días para expedir su resolución. 

 

 

R.G.

 

