22°
21° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
25 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"No hay un clima electoral"

Matías Taccetta destacó la importancia de informar sobre las boletas y el voto antes de las elecciones de octubre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Matías Taccetta habló sobre el clima previo a las elecciones de octubre. 

 

Respecto a lo que percibe entre los vecinos de la ciudad, aseguró: "La gente no está pensando en las elecciones, no está interiorizado". Y, en este sentido, remarcó: "No hay un clima electoral". 

 

Según su perspectiva: "Hay mucho enojo por parte de los vecinos con la política, entonces es una campaña distinta". 

 

Él mismo fue candidato a diputado en su momento, por este motivo: "Sé que se vive totalmente distinto a lo que se puede vivir una candidatura a intendente o gobernador, pero primero hay que convencer a la gente a que vaya a votar y después cada uno con su propuesta seduce al electorado". 

 

En estas elecciones se votará con boleta única y se decidirá si se eliminan los fueros, al respecto Taccetta comenta: "La gente tiene que saber que van a ser 3 boletas, con 2 urnas". Por este motivo, asegura, hay que capacitar al vecino para que pueda emitir correctamente su voto. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Milagro en Esquel: la Policía salva la vida de una bebé que se ahogaba
2
 Alerta amarilla por fuertes vientos en Chubut para el jueves
3
 Caza furtiva en Esquel: allanamiento y secuestro de armamento especializado
4
 Detuvieron a un hombre acusado de agredir brutalmente a un adulto mayor
5
 Choque fatal en Puerto Madryn: un auto impactó de frente contra un camión de combustible
1
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
2
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
3
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
4
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
5
 Los estudiantes del Instituto 818 presentan hoy su primera Varieté artística
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -