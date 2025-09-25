Matías Taccetta habló sobre el clima previo a las elecciones de octubre.

Respecto a lo que percibe entre los vecinos de la ciudad, aseguró: "La gente no está pensando en las elecciones, no está interiorizado". Y, en este sentido, remarcó: "No hay un clima electoral".

Según su perspectiva: "Hay mucho enojo por parte de los vecinos con la política, entonces es una campaña distinta".

Él mismo fue candidato a diputado en su momento, por este motivo: "Sé que se vive totalmente distinto a lo que se puede vivir una candidatura a intendente o gobernador, pero primero hay que convencer a la gente a que vaya a votar y después cada uno con su propuesta seduce al electorado".

En estas elecciones se votará con boleta única y se decidirá si se eliminan los fueros, al respecto Taccetta comenta: "La gente tiene que saber que van a ser 3 boletas, con 2 urnas". Por este motivo, asegura, hay que capacitar al vecino para que pueda emitir correctamente su voto.

R.G.