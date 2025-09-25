Choque fatal en Puerto Madryn: un auto impactó de frente contra un camión de combustible

La tarde de Puerto Madryn se vio conmocionada por un siniestro vial de gran magnitud. Minutos después de las 18, un Honda colisionó frontalmente contra un camión cisterna que transportaba combustible. El saldo fue trágico: el conductor del vehículo menor murió en el lugar debido a la violencia del impacto.

Según las primeras pericias, el automóvil habría intentado un sobrepaso en la rotonda que une las rutas provinciales 1 y 2, lo que provocó el choque inevitable. El golpe destrozó la parte delantera del auto y expulsó al conductor de la cabina.

El camión, tras recibir el impacto, se desvió hacia la banquina y terminó frenando contra una columna de energía, lo que generó un riesgo adicional por posible derrame o cortocircuito. El chofer salió ileso y el test de alcoholemia confirmó resultado negativo.

En el lugar trabajaron Policía provincial, Tránsito municipal, Bomberos y personal del Ministerio Público Fiscal. La ruta estuvo interrumpida hasta las 20 horas, ocasionando importantes demoras en la circulación.

Si bien aún no se informó oficialmente la identidad del fallecido, trascendió que se trataría de un hombre joven. Peritos en accidentología vial investigan las circunstancias del siniestro y apuntan como hipótesis inicial el sobrepaso indebido.

