11°
21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Chubut
25 de Septiembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Choque fatal en Puerto Madryn: un auto impactó de frente contra un camión de combustible

Un violento accidente en la rotonda de la Ruta Provincial N° 2 dejó como saldo un muerto. El conductor del auto perdió la vida en el acto, mientras que el chofer del camión salió ileso.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La tarde de Puerto Madryn se vio conmocionada por un siniestro vial de gran magnitud. Minutos después de las 18, un Honda colisionó frontalmente contra un camión cisterna que transportaba combustible. El saldo fue trágico: el conductor del vehículo menor murió en el lugar debido a la violencia del impacto.

 

Según las primeras pericias, el automóvil habría intentado un sobrepaso en la rotonda que une las rutas provinciales 1 y 2, lo que provocó el choque inevitable. El golpe destrozó la parte delantera del auto y expulsó al conductor de la cabina.

 

El camión, tras recibir el impacto, se desvió hacia la banquina y terminó frenando contra una columna de energía, lo que generó un riesgo adicional por posible derrame o cortocircuito. El chofer salió ileso y el test de alcoholemia confirmó resultado negativo.

 

En el lugar trabajaron Policía provincial, Tránsito municipal, Bomberos y personal del Ministerio Público Fiscal. La ruta estuvo interrumpida hasta las 20 horas, ocasionando importantes demoras en la circulación.

 

Si bien aún no se informó oficialmente la identidad del fallecido, trascendió que se trataría de un hombre joven. Peritos en accidentología vial investigan las circunstancias del siniestro y apuntan como hipótesis inicial el sobrepaso indebido.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Allanamiento: Secuestraron revólver, drogas y elementos vinculados a investigación
2
 Milagro en Esquel: la Policía salva la vida de una bebé que se ahogaba
3
 La UNPSJB revive un clásico: La épica Bajada de Canoas vuelve en 2025 con apoyo institucional
4
 Triple crimen en La Matanza: La DDI encuentra tres cuerpos en casa de Florencio Varela
5
 Transitaba con una carabina magnum mira telescópica, sin papeles
1
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
2
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
3
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
4
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
5
 Los estudiantes del Instituto 818 presentan hoy su primera Varieté artística
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -