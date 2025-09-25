"Conocer nuevas personas y muchos instrumentos", voces en el comienzo del MOLPA XXII

Isabella Pilar Hernández es una de las guitarristas de la Orquesta Municipal Pú Pichiqueché, anfitriona en este año del XXII MOLPA, una experiencia: "para conocer nuevas personas, un montón de instrumentos, es muy lindo", según explicó a Red43.
Pilar se acercó primero al instrumento y luego a la Orquesta, caminos variables en la relación de cada uno con la música, pero que termina confluyendo en los acordes que compartió la caravana de todas las orquestas unidas en las calles de Esquel.
Cronograma del Encuentro MOLPA 2025
Jueves 25 de septiembre 18:30 hs | Gimnasio Municipal
• Orquesta Pú Pichikeché (nivel de inicio y coro) – Esquel
• Orquesta Sonoridad Andina – Viedma
• Orquesta Sonidos del Sol – Plottier
Viernes 26 de septiembre – 18:30 hs | Gimnasio Municipal
• Orquesta Pú Pichikeché (nivel intermedio) – Esquel
• Orquesta Amulén – Cipolletti
• Orquesta Yayau – Puerto Madryn
• Orquesta Musicantes – San Martín de los Andes
Sábado 27 de septiembre – 19:30 hs | Gimnasio Municipal
• Orquesta Pú Pichikeché (nivel avanzado) – Esquel
• Orquesta Pu Kara – Río Turbio
• Orquesta Auquinco – Caleta Olivia
• Orquesta Chazarreta – Trelew
• Cierre con obra en común entre todas las orquestas participantes
SL