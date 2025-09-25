22°
21° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 espectaculos Esquel
25 de Septiembre de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

"Conocer nuevas personas y muchos instrumentos", voces en el comienzo del MOLPA XXII

Isabella Pilar Hernández es una de las guitarristas en la Orquesta Pú Pichiqueché, anfitrionas en el encuentro que comenzó esta mañana y tendrá a la ciudad de escenario para jóvenes músicos de toda la Patagonia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Isabella Pilar Hernández es una de las guitarristas de la Orquesta Municipal Pú Pichiqueché, anfitriona en este año del XXII MOLPA, una experiencia: "para conocer nuevas personas, un montón de instrumentos, es muy lindo", según explicó a Red43.

 

Pilar se acercó primero al instrumento y luego a la Orquesta, caminos variables en la relación de cada uno con la música, pero que termina confluyendo en los acordes que compartió la caravana de todas las orquestas unidas en las calles de Esquel. 

 

Cronograma del Encuentro MOLPA 2025

Jueves 25 de septiembre 18:30 hs | Gimnasio Municipal

 


•    Orquesta Pú Pichikeché (nivel de inicio y coro) – Esquel
•    Orquesta Sonoridad Andina – Viedma
•    Orquesta Sonidos del Sol – Plottier

 


Viernes 26 de septiembre – 18:30 hs | Gimnasio Municipal

 


•    Orquesta Pú Pichikeché (nivel intermedio) – Esquel
•    Orquesta Amulén – Cipolletti
•    Orquesta Yayau – Puerto Madryn
•    Orquesta Musicantes – San Martín de los Andes

 


Sábado 27 de septiembre – 19:30 hs | Gimnasio Municipal

 


•    Orquesta Pú Pichikeché (nivel avanzado) – Esquel
•    Orquesta Pu Kara – Río Turbio
•    Orquesta Auquinco – Caleta Olivia
•    Orquesta Chazarreta – Trelew
•    Cierre con obra en común entre todas las orquestas participantes

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Milagro en Esquel: la Policía salva la vida de una bebé que se ahogaba
2
 Alerta amarilla por fuertes vientos en Chubut para el jueves
3
 Caza furtiva en Esquel: allanamiento y secuestro de armamento especializado
4
 Detuvieron a un hombre acusado de agredir brutalmente a un adulto mayor
5
 Choque fatal en Puerto Madryn: un auto impactó de frente contra un camión de combustible
1
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
2
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
3
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
4
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
5
 Los estudiantes del Instituto 818 presentan hoy su primera Varieté artística
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -